Aumenta la tensión en el PJ de Neuquén: ahora su junta electoral cuestiona la expulsión de afiliados

El cronograma que estableció el Partido Justicialista (PJ) para convocar a elecciones y renovar autoridades en Neuquén «continúa su marcha», aseguró el presidente de su Junta Electoral, Ernesto Lagos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, manifestó que por el momento no recibió una notificación formal de la resolución de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que se conoció el jueves y falló a favor de un pedido para desafiliar a 38 personas, entre ellas, el principal candidato de la oposición para las internas del peronismo, el intendente de Vista Alegre, José Asaad.

Las elecciones fueron convocadas para el próximo 15 de marzo. Estarán habilitados para votar más de 20.000 afiliados. El sufragio se podrá emitir de 8 a 18, en las 36 localidades donde el justicialismo neuquino tiene representación.

«Cuestiones del partido se resolvieron con escritorios»

Lagos lamentó la judicialización del proceso y que cuestiones partidarias «se hayan resuelto por medio de escritorios«.

Consideró que el cronograma electoral, a pesar de los plazos establecidos por el Consejo Provincial, a los que cuestionó por su brevedad, se pudo desarrollar sin mayores inconvenientes. Y remarcó que «en todo momento se buscó garantizar el principio de participación».

Sobre las desafiliaciones, el dirigente cuestionó la validez de la solicitud, aprobada por el Congreso Partidario en mayo del año pasado y luego presentada ante la Justicia Federal por la apoderada del partido, María Belén de los Santos.

El planteo se realizó contra los afiliados que, en las elecciones de 2023, compitieron con otro signo político sin autorización del Consejo Provincial.

De acuerdo a Lagos, el organismo que debió intervenir era el Tribunal de Disciplina, al que no se le dio lugar para abordar el planteo. Y afirmó que tampoco se elaboró un sumario ni se les dio a los afiliados señalados la posibilidad de defenderse.

A su criterio, el fallo de la CNE no avanzó sobre la cuestión de fondo al revocar la sentencia en primera instancia de la jueza federal de Neuquén, Carolina Pandolfi, quien había rechazado el planteo. Sostuvo que los camaristas, en cambio, limitaron su pronunciamiento al pedido de documentación que había requerido la magistrada, al que consideraron excesivo.

Aunque se mostró cauteloso sobre el desenlace del litigo, indicó que el expediente debería ser remitido por la cámara para que el juzgado federal se pronuncie otra vez.

De cualquier modo, sostuvo que el proceso no se encuentra suspendido por la Justicia. Para justificar su posición, hizo hincapié en la situación del padrón definitivo, que incluye a los afiliados que ahora se pretende desafiliar y fue aprobado sin cuestionamientos en enero pasado.

«Lo que no se cuestionó antes no se puede cuestionar fuera de plazo«, afirmó.

La salida de Godoy

El presidente de la Junta Electoral también defendió lo actuado durante la presentación y oficialización de listas, instancia en la que quedó afuera la nómina de «Frente Peronista», que proponía como primer candidato al dirigente gremial, César Godoy.

Analizó que la Justicia Federal aplicó un criterio diferente al del tribunal que conduce. La controversia se centró en los avales y en la cesión que otra lista realizó para la que postulaba a Godoy.

Según explicó, la cesión de avales, que alcanzó a unos 40, era válida y obedeció a las misma dinámicas internas del partido.

A su vez, sostuvo que el número final alcanzó el piso mínimo de 604 que se requería. Esto fue así porque la Junta Electoral consideró los llamados «avales naturales», aportados por las propias candidaturas de la lista. «Alguien que acepta postularse y aporta documentación para ello, está dando su aval», indicó.

Lagos apuntó además contra la actual presidenta del espacio, María Elena Paladino, quien tomó ese lugar luego de la renuncia de su antecesor, el diputado provincial Darío Martínez.

Afirmó que la conducción del PJ tiene sus mandatos vencidos y que el partido se encuentra intimado por la Justicia para renovar sus autoridades. Por eso, calificó como «curioso» que se hayan realizado varias presentaciones judiciales a lo largo del cronograma electoral, cuando las propias autoridades partidarias permanecen en una situación que calificó como irregular.

Recursos limitados para la elección

A una semana del acto eleccionario, Lagos advirtió sobre la disposición de recursos para la votación. Comentó que ya se envió una notificación al Consejo Provincial para que se aclaren las inquietudes.

El desarrollo de la elección, explicó, demanda de un importante gasto logístico, destinado a solventar la distribución de las boletas y la urnas, además de los insumos que requieren las autoridades de mesa. A ello se suma el pago por el uso de las escuelas, en donde se dispondrán las mesas de votación.

El dirigente manifestó su preocupación por la falta de respuestas y dijo que lo único que se le informó hasta ahora es que los recursos que tiene el partido son limitados.

Finalmente, señaló que de momento las listas de Peronismo Territorial y Peronismo para la Victoria permanecen en competencia.

La primera, que lleva como candidato a Asaad, representa al sector más cercano al gobernador Rolando Figueroa. Mientras que la segunda, cuyo candidato es Juan Domingo «Chule» Linares, está alineada con el actual oficialismo del partido y se identifica con la figura del exsenador, Oscar Parrilli.

De cara a la semana entrante, dijo que el martes ambas nóminas deberían entregar sus boletas, cuyos modelos fueron aprobados ya por la Junta luego de ser presentados el lunes pasado.