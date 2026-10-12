Zapala reunió a cerca de 70 mil personas en la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades

La Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades de Zapala cerró este domingo su 18ª edición con una concurrencia estimada en cerca de 70 mil personas durante las tres jornadas. La cifra, difundida por el municipio, marca un nuevo récord de convocatoria para uno de los encuentros gastronómicos y culturales más importantes del centro de Neuquén.

La Fiesta del Inmigrante reunió a miles de visitantes en Zapala

Durante el fin de semana, el Paseo La Estación recibió a residentes y visitantes de distintos puntos de la provincia y del país. El público recorrió los puestos de productores, los espacios de emprendedores y el patio de comidas, además de participar de las actividades culturales y las clases magistrales a cargo de cocineros locales, nacionales e internacionales.

La celebración, que reconoce el aporte de las comunidades inmigrantes a la historia y la identidad de la región, sumó este año una mayor variedad de propuestas gastronómicas y comerciales, según destacaron desde la organización.

“La Fiesta del Inmigrante y las Colectividades no tiene techo. A pesar del clima, este año fue impresionante la participación de las familias zapalinas y de los muchos que llegaron a visitarnos desde otros lugares de la provincia y el país”, expresó el intendente Carlos Koopmann.

El jefe comunal agradeció la participación del público y confirmó que la ciudad continuará con su calendario de eventos gastronómicos durante noviembre.

Un campeonato de pollo al disco con 20 equipos y un fin solidario

Uno de los principales atractivos de la jornada de cierre fue el tradicional Campeonato de Pollo al Disco, que reunió a 20 equipos. Los participantes presentaron distintas versiones de esta preparación popular, evaluadas por un jurado que tuvo a su cargo la elección de los ganadores.

El tradicional campeonato reunió a 20 equipos que presentaron distintas versiones de este plato. Se vendieron más de 300 porciones con fines solidarios. Foto: Gentileza.

El primer puesto fue para el equipo En boca de todos, integrado por Samuel Meliqueo y Agustín Forlini. En segundo lugar quedaron Jorge Peucón y Rafael Duminao, de Los Weñi de la Sociedad Española, mientras que la tercera posición fue para El Rincón de Luis, representado por Jorge Luis Soto y Amir Luis Bautista Soto.

Samuel Meliqueo y Agustín Forlini, del equipo En boca de todos, obtuvieron el primer puesto en el Campeonato de Pollo al Disco de Zapala. Foto: Gentileza.

El certamen también tuvo una finalidad solidaria. Durante la jornada se vendieron más de 300 porciones de pollo al disco y la recaudación fue destinada a los Talleres Don Bosco, una institución histórica de Zapala dedicada al trabajo social, la educación y la capacitación de jóvenes.

Claudia Villafañe y las clases de cocina, entre los atractivos de la fiesta

La programación gastronómica reunió a cocineros de distintas especialidades y contó con la participación de figuras conocidas por el público. Una de las presencias más convocantes fue la de Claudia Villafañe, quien el sábado por la noche brindó una clase magistral de cocina italiana. También participaron los creadores de contenido Ailín Tokman y Andrés Simón, con una propuesta dedicada a la cocina china.

Villafañe destacó la recepción del público durante su visita a la Patagonia. “Me encanta recorrer mi país, es una experiencia nueva esto de venir al sur”, expresó ante los medios locales. También valoró el vínculo con las personas que se acercan a sus presentaciones: “La gente del interior es muy amable y afectuosa”, y siempre te dice cosas súper lindas, es algo que me llena el corazón en todos los lugares donde voy”.

“La cocina es amor, y cuando uno cocina para los suyos es amor puro”, expresó Claudia Villafañe durante su participación en la Fiesta del Inmigrante de Zapala. Foto: Gentileza.

Al hablar de su relación con la gastronomía, resumió: “No tengo secretos en la cocina. La cocina es amor, y cuando uno cocina para los suyos es amor puro”.

El domingo, las clases magistrales continuaron con Paola Badilla, quien presentó una propuesta para niños; Karina Fensel y Jenifer Kpoliku Dávila, con preparaciones vinculadas al chocolate; Martín Ho, con cocina asiática; y Madame Papin y Gustavo Neri, con cocina y pastelería ucraniana.

El chef Martín Ho presentó una clase magistral de cocina asiática durante la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades de Zapala. Foto: Gentileza.

Los chefs Pablo Buzzo y Mauricio Couly también participaron con una clase dedicada a la cocina neuquina.

La programación artística incluyó al folclorista zapalino Guille Quiroz, Las Guerreras Kpop y Saja Boys, la Compañía Folclórica Pitrufquén, Moulin Rouge y Tango Acrobático. El cierre musical tuvo como protagonistas a Cachumba y Estirpe.

Hubo música, danza y espectáculos de distintos géneros, con artistas locales e invitados en el escenario principal de la fiesta. Foto: Gentileza.



Zapala ya tiene fecha para el Festival de la Empanada y el Campeonato de Asadores

Tras el cierre de la Fiesta del Inmigrante, el municipio confirmó las fechas de los próximos encuentros gastronómicos que tendrán como sede el Paseo La Estación.

La tercera edición del Festival Patagónico de la Empanada se realizará el 13, 14 y 15 de noviembre de 2026, con actividades dedicadas a una de las preparaciones más tradicionales de la cocina argentina.

“Ya estamos trabajando en la organización del festival y nuevamente los esperamos para poder encontrarnos a celebrar todos juntos”, señaló Koopmann.

Además, el intendente anticipó que en marzo de 2027 regresará el Campeonato Nacional de Asadores a la Estaca, otro de los eventos que forman parte del calendario de Zapala.

Con estas propuestas, la ciudad busca sostener durante el año la convocatoria de visitantes y la participación de productores, emprendedores y cocineros que encuentran en los festivales un espacio para presentar y comercializar sus productos.