Sólo queremos trabajar

Insólitamente en Argentina, en Río Negro, en General Roca, debemos salir a las calles para defender el derecho a trabajar. Con el respeto y como argentino les digo al Gobierno Nacional, al Gobierno Provincial, al Gobierno Municipal, que simplemente el sentido común nos dice que el peor error que se está cometiendo es restringir el derecho a trabajar.

Señores gobernantes: sepan comprender que es una pandemia, no una guerra.

Un poco de sentido común, señores gobernantes. Los argentinos nos formamos con la cultura del trabajo y el respeto, somos los únicos que no damos gasto a los gobiernos, somos los más interesados en evitar el contagio.

Respetamos absolutamente los protocolos ordenados por los gobiernos, salud pública, justicia, policía. N nos cuidamos, queremos trabajar, cuidar a la familia, al prójimo, queremos ser positivos en la adversidad. Señores gobernantes: el sentido común debe decir que lo peor es parar las economías, que es lo que no se debe hacer.

En esta crisis que estamos padeciendo, gobernantes, un poquito de iniciativa privada, para darse cuenta que los que trabajamos no atraemos el virus, porque vamos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. En este país hay que trabajar, ¿qué les pasa a los gobernantes que no se han dado cuenta de que cada centímetro cuadrado de nuestra tierra es una bendición de Dios? Parece que la propia tierra nos está diciendo: “Ven hombre y ven mujer, que me habitas, trabaja y cultívame, que yo te daré todo sin pedirte nada”. Por favor, déjenos trabajar.

Héctor Carrasco

DNI 8.217.372



Roca