Winning, la app que convierte cada partido en un desafío entre hinchas

Seguir un partido ya no implica solamente mirar el resultado. Con esa premisa nació Winning, una aplicación argentina que busca transformar lo que sucede dentro de la cancha en una experiencia interactiva para los hinchas. La plataforma, lanzada oficialmente en 2026, combina fantasy, prode, trivias, rankings, desafíos y ligas privadas, con una particularidad: los usuarios pueden tomar decisiones y competir a partir de los datos que genera cada partido.

En sus primeros dos meses, más de 100.000 personas se registraron en la aplicación y ya se crearon más de 45.000 equipos. La propuesta es gratuita y no incluye apuestas.

El principal desafío tecnológico estuvo en llevar a la pantalla, prácticamente en tiempo real, todo lo que sucede durante un encuentro. Para eso, Winning trabaja con Opta, proveedor de datos deportivos que registra acciones como goles, asistencias, atajadas, quites, tarjetas y minutos jugados, entre otras variables.

“Necesitábamos que lo que pasa en la cancha se vea en la app casi al instante”, explicó Luciano Gatica, uno de los creadores de Winning. El trabajo del equipo consistió en construir un sistema capaz de recibir esos datos, convertirlos en puntos y mostrarlos mientras el partido está en desarrollo.

Del dato al puntaje

La ingeniería detrás del fantasy requiere algo más que contabilizar goles. El sistema asigna un valor a prácticamente cada acción de un futbolista, de manera que el rendimiento pueda reflejarse en el puntaje final.

“Tomamos en cuenta mucho más que los goles. Literalmente, todo lo que hace un jugador en un partido tiene un valor asignado, ya sea sumando o restando”, señaló Gatica. Así, un defensor que recupera pelotas, un mediocampista que distribuye con precisión o un arquero que realiza atajadas determinantes también pueden sumar puntos.

El valor de mercado de los futbolistas también es dinámico. Winning combina rendimiento, momento de forma y elección de los usuarios para determinar cuánto cuesta cada jugador dentro del presupuesto disponible. Los precios pueden subir o bajar durante el torneo, lo que introduce otra capa de estrategia.

La actualización durante los partidos está automatizada. Los datos llegan desde el proveedor y los puntos se modifican mientras se desarrollan los encuentros. Al mismo tiempo, el equipo contempla situaciones excepcionales, como cambios de formación, partidos suspendidos o correcciones en los datos oficiales. Antes de cerrar una fecha, los resultados son revisados para establecer los puntajes definitivos.

Diseñada alrededor de la IA

El comportamiento de los usuarios también permitió descubrir cómo la tecnología modifica la manera de relacionarse con el fútbol. Según los datos recopilados por Winning, casi nueve de cada diez usuarios incluyen al menos un jugador de su club entre los titulares y casi la mitad llega al máximo permitido de tres futbolistas del mismo equipo.

La plataforma también construyó un “censo de hinchadas” con casi 89.000 aficionados registrados. Boca encabeza el listado con 32.713, seguido por River con 23.923, Independiente con 4.731, Racing con 3.135 y San Lorenzo con 3.120.

Pero la competencia no se limita a los rankings individuales: los usuarios también pueden competir representando a su club, provincia o liga de amigos. En el actual Clausura, según los datos de Winning, Jujuy, Chubut, Santa Fe, Neuquén y Córdoba ocupan los primeros lugares entre las provincias.

El próximo desafío de la plataforma apunta directamente a la inteligencia artificial. Luciano sostuvo que la tecnología no es un proyecto futuro, sino parte del origen de Winning: “La idea de hacer el juego nace justamente porque, gracias a la IA, el camino para hacer una app se volvió mucho más accesible”.

Actualmente, la empresa ya utiliza agentes de IA en distintas áreas. El contenido para redes sociales, por ejemplo, se genera a partir de los momentos más destacados de cada partido: los sistemas identifican el contenido, redactan la publicación y la suben sin intervención manual.

“Queremos que cada vez más tareas de la empresa las resuelvan agentes de inteligencia artificial”, afirmó Luciano. La apuesta de Winning, así, no pasa solamente por utilizar IA como una función para el usuario, sino por incorporarla como parte de la estructura con la que la compañía desarrolla productos, genera contenido y gestiona sus operaciones.