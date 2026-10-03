El nuevo mapa industrial de Cipolletti crece sobre rutas estratégicas y apunta a Vaca Muerta

El mapa industrial de Cipolletti ya tiene una estructura definida: 13 parques distribuidos en cuatro zonas estratégicas, con proyectos en distintas etapas de aprobación, infraestructura y comercialización, según explicó Carlos Rimmele, secretario de Desarrollo Territorial.

Uno de los principales polos de expansión se encuentra en el corredor del Tercer Puente, entre las rutas 22 y 151, donde avanzan siete parques que en conjunto tienen capacidad estimada para recibir más de 500 empresas, además de oficinas corporativas y sectores comerciales.

El esquema se completa con tres desarrollos sobre la Ruta Nacional 22, dos loteos industriales privados sobre la Ruta Provincial 65 y el parque industrial histórico, que concentra actualmente la mayor cantidad de empresas: más de 80 firmas y unos 2.500 puestos de trabajo. A diferencia de los nuevos espacios, que todavía están en desarrollo y comercialización, el parque tradicional ya se encuentra consolidado y continúa ampliando su superficie disponible.

El nuevo polo industrial toma forma en el corredor del Tercer Puente

La expansión más dinámica se concentra en el corredor del Tercer Puente, donde los nuevos parques buscan transformar los corredores viales en polos de actividad productiva, logística y de servicios. Según explicó Rimmele, allí avanzan siete desarrollos que integran un Parque Tecnológico Industrial, pensado para acompañar la llegada de empresas vinculadas a la logística, la tecnología y los servicios energéticos.

Entre los proyectos más avanzados está el Distrito Logístico e Industrial (DLI) de WFS Desarrollos, sobre la Ruta 22, que se extiende sobre 11 hectáreas y contempla 37 lotes. La empresa ya superó el 65% de comercialización y su propuesta está encuadrada en la Ley Provincial de Parques Industriales, siendo el primer parque de Río Negro en cumplir con todos sus requerimientos.

1/ 2 DLI es el primer parque industrial de Río Negro en estar encuadrado dentro de la Ley Provincial. Gentileza: WFS Desarrollos. 2/ 2 DLI es el primer parque industrial de Río Negro en estar encuadrado dentro de la Ley Provincial. Gentileza: WFS Desarrollos.

También avanza PLAC, el Polo Logístico y Administrativo de Cipolletti, desarrollado por TMS Construcciones sobre la Ruta 22, antes del tercer puente. El proyecto combina un edificio corporativo de 5.000 metros cuadrados con locales comerciales y oficinas, además de lotes industriales y módulos de galpones para depósitos y logística. La idea, según explicó la empresa, es concentrar allí oficinas, bases y depósitos de compañías vinculadas principalmente a la actividad petrolera.

1/ 2 PLAC combina un edificio corporativo con locales comerciales y oficinas, además de lotes industriales y módulos de galpones. Gentileza: TMS Construcciones. 2/ 2 PLAC combina un edificio corporativo con locales comerciales y oficinas, además de lotes industriales y módulos de galpones. Gentileza: TMS Construcciones.

A estos desarrollos se suma el proyecto ubicado en Ruta 151 y Jujuy, sobre un predio de 196.500 metros cuadrados, que plantea un parque industrial y un área de servicios de ruta. El sector productivo estará organizado en tres grandes áreas, con 62 lotes en total, mientras que el frente sobre la ruta incorporará propuestas comerciales y de apoyo a la actividad industrial.

La iniciativa contempla además un mayorista Yaguar de unos 7.000 metros cuadrados, que ya se encuentra en etapa de desarrollo, junto con locales comerciales de gran escala, gastronomía y otros servicios vinculados al movimiento productivo. Algunas alternativas, como oficinas, alojamiento y una estación de servicio, permanecen sujetas a estudios de mercado y factibilidad.

El desarrollo industrial de 22 hectáreas en la Ruta 151 ya está en construcción y contempla unos 60 lotes de 2.200 m2. Gentileza.

La estrategia municipal tiene un perfil definido: logística, tecnología y servicios energéticos. “Cipolletti puede convertirse en un nodo de servicios para las empresas que acompañan a Vaca Muerta desde el segundo, tercer y cuarto anillo: transporte, depósitos, oficinas técnicas y servicios complementarios”, explicó Rimmele. El objetivo es que el crecimiento energético se traduzca también en radicación de empresas y generación de empleo, además de la demanda habitacional.

El parque histórico se amplía para acompañar el crecimiento industrial

Mientras los nuevos parques buscan captar las empresas que lleguen a la región, el parque industrial histórico continúa concentrando la actividad existente. El predio, de 120 hectáreas, mantiene más de 80 empresas instaladas y alrededor de 2.500 puestos de trabajo, y sigue siendo el principal núcleo industrial de la ciudad.

El municipio habilitó en enero una ampliación de nueve hectáreas en el histórico Parque Industrial. Foto: Cecilia Maletti.

El municipio habilitó en enero una ampliación de nueve hectáreas con 41 lotes de unos 1.500 metros cuadrados, con salida directa hacia la Ruta 151 por calle Illia. También proyecta obras de infraestructura para mejorar las condiciones de las empresas instaladas, con trabajos de cordón cuneta, asfalto e iluminación.

Rimmele sostiene que la ciudad todavía tiene margen para crecer. “La capacidad está lejos de completarse: la ciudad cuenta hoy con suelo industrial disponible para acompañar la demanda de los próximos años”, afirmó. En paralelo, el municipio busca que los corredores viales no funcionen solamente como espacios de circulación de cargas, sino como nuevos frentes urbanos con actividad, servicios y empleo.

El ordenamiento industrial de Cipolletti pone las chacras como límite

Cipolletti proyecta su futuro industrial con la premisa de aprovechar el impulso económico de la región sin resignar la identidad productiva que marcó el origen de la ciudad. La estrategia apunta a consolidar un perfil ligado a la logística, los servicios y la actividad comercial-industrial, antes que a la instalación de industrias pesadas o contaminantes. La rezonificación de sectores sobre las rutas 22, 151 y el tercer puente responde a esa planificación. Allí se habilitó el desarrollo de nuevos parques industriales privados, orientados principalmente a pequeñas y medianas empresas.

“Queremos que Cipolletti sea un hub logístico y comercial para la industria”, plantea Julio Dijkstra, secretario de Gobierno de Cipolletti. Los nuevos parques no se piensan únicamente como espacios para radicar empresas. Los proyectos contemplan también frentes comerciales, edificios corporativos, espacios de coworking, estaciones de servicio y hasta propuestas vinculadas con la hotelería. “La idea es que logística, servicios y actividad comercial funcionen como las tres patas de un desarrollo que acompañe el crecimiento regional, particularmente el impulsado por Vaca Muerta”, explicó Dijkstra.

Los proyectos en marcha suman lotes, oficinas, depósitos y comercios. Foto: Cecilia Maletti.

El ordenamiento industrial está pensado, a la vez, como una forma de poner límites al avance sobre las chacras. Permite determinar dónde se puede producir, desarrollar actividades comerciales y logísticas y dónde construir viviendas. La estrategia parte de la convicción de que la agricultura es parte de la identidad de Cipolletti.

Mientras, el parque industrial histórico, ubicado en el casco de la ciudad, continúa siendo el único que actualmente registra actividad industrial o comercial. El predio ya no cuenta con tierras municipales disponibles, pero en su sector norte quedaban hectáreas sin desarrollar que ahora comenzaron a comercializarse e incorporarse al nuevo desarrollo.

Además, el municipio anunció obras de infraestructura, como la construcción de cordones cuneta, la nivelación y la reparación de los sistemas pluviales, con el objetivo de mejorar el drenaje de un sector que suele presentar problemas cuando llueve.

Voces empresariales

AC SAT SRL–RSV Inteligencia Operativa es una empresa de tecnología con más de 20 años de trayectoria en gestión y monitoreo de activos para sectores como energía, minería, logística, agroindustria, transporte y servicios. Construyen una nueva base operativa central en el Parque Industrial de Cipolletti. Para Andrés Donnadieu, socio fundador de la empresa, “el parque puede convertirse en un hub para retener talento especializado en la zona, atraer más empresas de base tecnológica, y sostener el crecimiento de compañías, sin necesidad de relocalizarse fuera de la región”.

Pablo Poblete, gerente comercial de WFS Desarrollos, destacó el avance del Distrito Logístico e Industrial (DLI) sobre la Ruta 22, en la zona del tercer puente, para acompañar la llegada de empresas que buscan insertarse en los alrededores de Vaca Muerta, para ofrecer distintos tipos de servicios. “Es el primero de Río Negro, en cumplimentar todos los requerimientos de la Ley Provincial de Parques Industriales”, afirmó y agregó: “Vemos que Cipolletti está trabajando en poder brindar la infraestructura necesaria, que permita un crecimiento más ordenado y planificado”.

Tomás Rossi, fundador de TMS Construcciones, destacó el Polo Logístico y Administrativo de Cipolletti (PLAC) que están desarrollando en la zona del tercer puente. “El objetivo es concentrar en un lugar estratégicamente ubicado muchas oficinas de la industria petrolera que hoy están desparramadas por varios lados, y sumarles depósitos y bases logísticas”, explicó.

En cuanto al crecimiento de la ciudad afirmó que: “Está creciendo, hay muchas empresas que deciden instalarse en Cipolletti”. También resaltó que la ciudad potencie la ubicación sobre la Ruta 22, por donde circula la industria vinculada a Vaca Muerta.