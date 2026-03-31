Clima cambiante: qué ponerte hoy y cómo vestirte ante la llegada del frente frío
El ingreso de aire cálido trae temperaturas templadas a cálidas, pero hacia la tarde llegan lluvias y viento. Qué ropa usar hoy y cómo anticiparse al descenso de temperatura del fin de semana.
El clima presenta una combinación ideal para el “look por capas”. Mientras continúa el ingreso de aire cálido con máximas agradables, hacia la tarde se espera un cambio marcado con la llegada de un sistema frontal desde el Pacífico, que traerá lluvias en cordillera y viento en valles y mesetas.
En este contexto, elegir bien la ropa no es menor: la clave está en adaptarse a un día que empieza templado y puede terminar fresco e inestable.
Qué ponerte durante el día: prendas livianas pero versátiles
Durante la mañana y el mediodía, con temperaturas más cálidas, lo ideal es optar por prendas cómodas y frescas:
- Remeras de algodón o tops livianos
- Camisas sueltas o blusas
- Pantalones livianos o jeans finos
- Zapatillas o calzado cómodo
La recomendación es no sobrecargarse, pero sí tener en cuenta que el clima va a cambiar.
El imprescindible del día: abrigo liviano y capas
Con el avance de la tarde, el ingreso del frente frío traerá viento y posibles lluvias, por lo que conviene sumar:
- Campera liviana o rompeviento
- Buzo fino o sweater ligero
- Pañuelo o bufanda liviana
Este tipo de prendas permite adaptarse fácilmente sin pasar del calor al frío de forma brusca.
Si llueve o hay viento: claves para no fallar
En zonas donde se prevén lluvias débiles a moderadas, especialmente en cordillera, es importante sumar:
- Campera impermeable o piloto
- Calzado cerrado y resistente al agua
- Paraguas o piloto compacto
El viento también puede intensificar la sensación térmica, por lo que el abrigo liviano será clave.
Cómo vestirte hacia el fin de semana
El pronóstico anticipa un descenso paulatino de la temperatura y mayor inestabilidad a partir del domingo.
Por eso, conviene empezar a incorporar:
- Abrigos más consistentes
- Prendas de media estación más abrigadas
- Calzado cerrado
La clave: look adaptable para un clima inestable
En días como este, la mejor elección es un outfit funcional: liviano al inicio, pero preparado para el cambio.
El combo ideal: Remera + pantalón cómodo + zapatillas + campera liviana
Así, podés atravesar el día sin sorpresas, incluso con un clima que cambia sobre la marcha.
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