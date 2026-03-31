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Clima cambiante: qué ponerte hoy y cómo vestirte ante la llegada del frente frío

El ingreso de aire cálido trae temperaturas templadas a cálidas, pero hacia la tarde llegan lluvias y viento. Qué ropa usar hoy y cómo anticiparse al descenso de temperatura del fin de semana.

Redacción

Por Redacción

El clima presenta una combinación ideal para el look por capas. Mientras continúa el ingreso de aire cálido con máximas agradables, hacia la tarde se espera un cambio marcado con la llegada de un sistema frontal desde el Pacífico, que traerá lluvias en cordillera y viento en valles y mesetas.

En este contexto, elegir bien la ropa no es menor: la clave está en adaptarse a un día que empieza templado y puede terminar fresco e inestable.

Qué ponerte durante el día: prendas livianas pero versátiles

Durante la mañana y el mediodía, con temperaturas más cálidas, lo ideal es optar por prendas cómodas y frescas:

  • Remeras de algodón o tops livianos
  • Camisas sueltas o blusas
  • Pantalones livianos o jeans finos
  • Zapatillas o calzado cómodo

La recomendación es no sobrecargarse, pero sí tener en cuenta que el clima va a cambiar.

El imprescindible del día: abrigo liviano y capas

Con el avance de la tarde, el ingreso del frente frío traerá viento y posibles lluvias, por lo que conviene sumar:

  • Campera liviana o rompeviento
  • Buzo fino o sweater ligero
  • Pañuelo o bufanda liviana

Este tipo de prendas permite adaptarse fácilmente sin pasar del calor al frío de forma brusca.

Si llueve o hay viento: claves para no fallar

En zonas donde se prevén lluvias débiles a moderadas, especialmente en cordillera, es importante sumar:

  • Campera impermeable o piloto
  • Calzado cerrado y resistente al agua
  • Paraguas o piloto compacto

El viento también puede intensificar la sensación térmica, por lo que el abrigo liviano será clave.

Cómo vestirte hacia el fin de semana

El pronóstico anticipa un descenso paulatino de la temperatura y mayor inestabilidad a partir del domingo.

Por eso, conviene empezar a incorporar:

  • Abrigos más consistentes
  • Prendas de media estación más abrigadas
  • Calzado cerrado

La clave: look adaptable para un clima inestable

En días como este, la mejor elección es un outfit funcional: liviano al inicio, pero preparado para el cambio.

El combo ideal: Remera + pantalón cómodo + zapatillas + campera liviana

Así, podés atravesar el día sin sorpresas, incluso con un clima que cambia sobre la marcha.


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El clima presenta una combinación ideal para el look por capas. Mientras continúa el ingreso de aire cálido con máximas agradables, hacia la tarde se espera un cambio marcado con la llegada de un sistema frontal desde el Pacífico, que traerá lluvias en cordillera y viento en valles y mesetas.

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