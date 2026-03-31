Marzo se despide con calor, viento y mucha humedad: ¿llega la lluvia al Alto Valle este martes?

El Alto Valle se prepara para otra jornada con temperaturas que rozarán los 30°C. Si bien a la noche refrescará, la tarde se mantendrá con clima cálido brindando la posibilidad de disfrutar del día.

Este martes, último día de marzo 2026, será otra jornada ideal para realizar actividades al aire libre, pero se abre la posibilidad de registrar algunas precipitaciones. Cabe resaltar que en la región este de la provincia de Río Negro rige una alerta amarilla que podría trasladarse al Alto Valle.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico de este 31 de marzo

De acuerdo a los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional, este martes 31 de marzo la temperatura máxima en Neuquén y Roca llegará a los 28°C durante la tarde.

Por su parte, la mínima se posicionará en los 15°C, ofreciendo un inicio de jornada fresco que dará paso a una tarde calurosa y pesada.

En cuanto a las precipitaciones, se advierte sobre la formación de tormentas eléctricas en Roca que podrían estar acompañadas de lluvias y chaparrones durante la mañana. Sin embargo hacia la tarde se espera una leve mejoría, aunque la humedad se mantendrá.

El factor determinante del día será el viento ya que se pronostican ráfagas que oscilarán entre los 42 y 60 km/h. La franja horaria más complicada será la tarde y la noche.