Anne Hathaway y Meryl Streep en México: looks, evento y adelanto de El Diablo viste a la moda 2

Las actrices Anne Hathaway y Meryl Streep llegaron a México para promocionar el esperado estreno de la secuela de El diablo viste a la moda, en una visita que combinó cine, moda y cultura en escenarios emblemáticos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el primer evento se realizó el lunes 30 de marzo en la Casa Azul de Frida Kahlo, en Coyoacán, donde ambas figuras participaron de un recorrido exclusivo por el histórico espacio y luego encabezaron una charla moderada por Martha Debayle, frente a medios y fanáticos.

Un evento con guiños a Frida Kahlo y looks que marcaron tendencia

Durante la jornada, tanto Hathaway como Streep apostaron por estilismos que no pasaron desapercibidos.

Meryl Streep eligió un traje monocromático rojo intenso, acompañado de anteojos de sol y un detalle inspirado en Frida Kahlo: una flor roja en el cabello que reforzó el vínculo con el lugar.

Por su parte, Anne Hathaway deslumbró con un conjunto negro con falda de flecos, sumado a un cinturón dorado con forma de ojo que captó todas las miradas. Completó el look con accesorios de la firma Bulgari.

Moda y espectáculo en el Museo Anahuacalli

La agenda continuó ese mismo día en el Museo Anahuacalli, donde se realizó un evento que reunió a figuras de la moda y el diseño mexicano.

Allí, 20 diseñadores de alta costura presentaron colecciones inspiradas en El diablo viste a la moda 2, en un desfile especialmente montado frente a las protagonistas.

El encuentro no solo funcionó como promoción de la película, sino también como una celebración del vínculo entre el cine y la moda, dos universos que vuelven a cruzarse en esta esperada secuela.

Para la ocasión, Hathaway se robó todas las miradas con un vestido de dos piezas de lentejuelas color rojo, ceñido al cuerpo con un juego de falda acampanada asimétrica, perteneciente a la última colección de Stella McCartney.

Por su parte, Streep estuvo a la altura con un look de la casa de moda Schiaparelli. La actriz que retrata a la directora de la revista Vogue lució un vestido camisero color azul marino perlado, con botones dorados y un maxi cinturón que hacía juego con el estilo elegido.