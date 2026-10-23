Damián Betular reveló el secreto para hacer un puré de papas perfecto: el ingrediente inesperado que usa su mamá

Preparar un puré de papas parece una de las tareas más sencillas de la cocina, pero conseguir que quede suave, sin grumos y con una textura realmente cremosa tiene sus secretos. Damián Betular, uno de los cocineros más queridos de la televisión argentina, reveló un truco familiar que puede cambiar por completo esta clásica guarnición.

Según publicó El Cronista, el jurado de MasterChef compartió una recomendación que aprendió de su mamá y que consiste en incorporar un ingrediente inesperado al final de la preparación: una cucharadita de polvo de hornear. El resultado, según explicó, es un puré mucho más liviano y aireado.

El ingrediente secreto de Damián Betular para que el puré de papas quede como una nube

Aunque la receta tradicional lleva papas, leche, manteca y condimentos, Betular propone sumar un pequeño detalle que marca la diferencia.

«Es un secreto de mi mamá para que el puré quede increíble: una cucharadita de polvo de hornear», contó el chef durante una entrevista en el canal de streaming Olga.

Pero no alcanza solamente con agregarlo. El momento en que se incorpora es fundamental para conseguir el efecto deseado.

El polvo de hornear debe sumarse cuando el puré ya está preparado y todavía conserva el calor. De esta manera, la humedad y la temperatura favorecen la liberación de pequeñas burbujas de gas que pueden aportar una consistencia más aireada.

El propio Betular describió el resultado con una expresión que resume su objetivo: «Es como una nube de papa».

Cómo preparar el puré de papas de Damián Betular: ingredientes y paso a paso

La receta es sencilla, económica y no requiere técnicas complicadas. Para prepararla en casa se necesitan los siguientes ingredientes:

Ingredientes:

1 kilo de papas.

50 a 60 gramos de manteca.

150 a 200 mililitros de leche.

1 cucharadita de polvo de hornear.

Sal a gusto.

Pimienta negra.

Una pizca de nuez moscada.

Ciboulette o cebolla de verdeo, opcional.

Preparación:

Cocinar las papas: pelarlas, cortarlas en trozos similares y hervirlas en agua con sal hasta que estén bien tiernas. Calentar la leche y la manteca: colocar ambos ingredientes en una olla pequeña y calentarlos suavemente hasta que la manteca se derrita. Pisar las papas: una vez cocidas, escurrirlas y pisarlas mientras todavía están calientes. Incorporar los ingredientes: agregar de a poco la leche con manteca y mezclar hasta obtener una consistencia cremosa. Condimentar: sumar sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Agregar el ingrediente secreto: cuando el puré esté listo y todavía caliente, incorporar una cucharadita de polvo de hornear y mezclar suavemente. Servir inmediatamente: disfrutarlo recién preparado para aprovechar su textura liviana.

El otro consejo de Betular para evitar que el puré quede chicloso

Además del polvo de hornear, el chef recomienda prestar atención a la forma de pisar las papas.

Uno de los errores más frecuentes es utilizar una procesadora o un mixer para conseguir una preparación sin grumos. Sin embargo, estos electrodomésticos pueden trabajar demasiado el almidón y provocar que el puré adquiera una textura pegajosa o elástica.

Por eso, lo ideal es utilizar un pisapapas o un tenedor, incorporar los líquidos gradualmente y evitar mezclar de más.

Betular también contó que, cuando necesita ahorrar tiempo, suele cocinar las papas en el microondas en lugar de hervirlas.

Con estos pequeños cambios, una guarnición tradicional puede convertirse en un puré mucho más suave y esponjoso, ideal para acompañar carnes, milanesas, pollo o simplemente disfrutar solo.

La clave, como enseñó la mamá de Betular, no siempre está en utilizar ingredientes sofisticados, sino en conocer esos trucos caseros que se transmiten de generación en generación.