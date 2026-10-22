El secreto de Doña Petrona para que el bizcochuelo quede bien alto, esponjoso y nunca se apelmace

La histórica cocinera argentina dejó una receta que sigue vigente y tiene un truco fundamental para conseguir un bizcochuelo liviano y aireado. Con ingredientes sencillos y una técnica especial para batir los huevos, se puede preparar una torta perfecta para acompañar los mates o rellenar con dulce de leche.

Preparar un bizcochuelo casero parece sencillo, pero conseguir que quede alto, suave y esponjoso no siempre resulta fácil. Muchas veces la preparación crece en el horno y después se hunde, o termina con una miga demasiado compacta. Sin embargo, Doña Petrona tenía una receta especial para evitar estos problemas y lograr una textura liviana.

La recordada cocinera argentina, que marcó a generaciones con sus consejos y preparaciones, utilizaba una combinación particular: 10 yemas, cuatro cucharadas de agua fría y 10 claras batidas a punto nieve.

El secreto no está solamente en los ingredientes, sino también en la manera de incorporarlos. Según recuperó El Cronista, esta receta tradicional permite obtener un bizcochuelo aireado sin necesidad de recurrir a técnicas complicadas.

Cuál es el secreto de Doña Petrona para hacer un bizcochuelo bien esponjoso

La clave de esta preparación está en batir las yemas y las claras por separado, un procedimiento que ayuda a incorporar aire a la masa.

Primero, las yemas se mezclan con azúcar y agua fría hasta conseguir una consistencia espesa, cremosa y de color más claro, similar a la del sambayón.

Por otro lado, las claras se baten a punto nieve y se incorporan al final, con movimientos suaves y envolventes.

Este último paso es fundamental: si la mezcla se bate demasiado, pierde parte del aire incorporado y el bizcochuelo puede quedar bajo o apelmazado.

También es importante tamizar la harina y agregarla de a poco para evitar grumos.

Ingredientes para preparar el bizcochuelo de Doña Petrona

Para esta receta tradicional se necesitan:

10 yemas de huevo.

10 claras de huevo.

4 cucharadas de agua fría.

250 gramos de azúcar.

270 gramos de harina de trigo.

1 cucharadita de esencia de vainilla o ralladura de limón.

½ cucharadita de sal entrefina.

Manteca y harina extra para preparar el molde.

La receta está pensada para un molde de aproximadamente 32 centímetros de diámetro.

Cómo hacer el bizcochuelo esponjoso de Doña Petrona, paso a paso

Paso 1. Preparar el horno y el molde. Precalentar el horno a temperatura moderada, alrededor de 170 °C. Enmantecar y enharinar un molde de 32 centímetros.

Paso 2. Batir las yemas. Colocar las 10 yemas en un recipiente junto con el azúcar y las cuatro cucharadas de agua fría. Batir hasta obtener una mezcla espesa, clara y aireada.

Paso 3. Incorporar la harina. Tamizar los 270 gramos de harina y agregarlos poco a poco a la preparación. Mezclar suavemente, sin batir en exceso.

Paso 4. Perfumar la preparación. Incorporar la esencia de vainilla o la ralladura de limón, según el sabor elegido.

Paso 5. Batir las claras a punto nieve. En otro recipiente limpio y seco, batir las 10 claras junto con la sal hasta conseguir una espuma firme.

Paso 6. Unir las preparaciones. Agregar las claras batidas a la mezcla de yemas en varias tandas, utilizando una espátula y realizando movimientos envolventes. Es importante no revolver bruscamente para conservar el volumen.

Paso 7. Llevar al horno. Volcar la preparación en el molde y cocinar a temperatura moderada hasta que el bizcochuelo esté dorado y firme. El tiempo dependerá del horno y de la profundidad del molde.

Paso 8. Comprobar la cocción. Introducir un palillo en el centro. Si sale limpio, retirar del horno. Dejar entibiar unos minutos, desmoldar y enfriar sobre una rejilla.

Los errores que hay que evitar para que el bizcochuelo no se baje

Aunque la receta es sencilla, algunos detalles pueden modificar el resultado final.

Batir poco las yemas: si no se incorpora suficiente aire durante el batido inicial, la masa puede quedar más compacta.

Mezclar demasiado después de agregar la harina: esto puede afectar la textura y hacer que el bizcochuelo resulte menos liviano.

Incorporar las claras de manera brusca: los movimientos fuertes hacen que se pierda el aire que aporta volumen a la preparación.

Abrir el horno antes de tiempo: durante los primeros minutos de cocción, una caída brusca de temperatura puede provocar que el bizcochuelo pierda altura.

Utilizar un molde inadecuado: si es demasiado pequeño, la masa puede desbordarse; si es muy grande, el bizcochuelo quedará más bajo.

Cómo rellenar y acompañar el bizcochuelo de Doña Petrona

Una de las ventajas de esta receta es que se puede disfrutar de muchas maneras.

Para la merienda, alcanza con espolvorearlo con azúcar impalpable y acompañarlo con unos mates, café o té.

También es una excelente base para preparar una torta de cumpleaños, ya que admite distintos rellenos.

Entre las opciones más clásicas están el dulce de leche repostero, la crema chantilly, la crema pastelera y las frutas frescas.

Si se busca una torta más húmeda, se pueden cortar las capas y pincelarlas ligeramente con almíbar antes de agregar el relleno.

Con una buena técnica de batido y respetando las proporciones, el bizcochuelo de Doña Petrona sigue siendo una de esas recetas tradicionales que vale la pena recuperar. Un clásico de la cocina argentina que demuestra que, muchas veces, el secreto está en los pequeños detalles.