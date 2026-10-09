Día Mundial del Huevo 2026: por qué se celebra hoy, 9 de octubre, y cuáles son sus beneficios para la salud

El Día Mundial del Huevo se celebra este viernes 9 de octubre de 2026 y pone en primer plano a uno de los alimentos más presentes en la cocina argentina. Económico en comparación con muchas otras fuentes de proteína, versátil y fácil de incorporar a distintas preparaciones, el huevo se destaca por su aporte de proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales esenciales.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la celebración de este año tiene un significado especial: se cumplen 30 años de la creación de esta efeméride internacional. Bajo el lema “Proteína que da energía y protege”, la campaña busca destacar la importancia del huevo en una alimentación equilibrada y recordar los nutrientes que aporta en las diferentes etapas de la vida.

Aunque durante décadas estuvo rodeado de dudas por su contenido de colesterol, las investigaciones actuales permiten comprender mejor sus propiedades. El huevo puede formar parte de una dieta saludable, siempre que su consumo se adapte a las necesidades individuales y al conjunto de los hábitos alimentarios.

Por qué se celebra el Día Mundial del Huevo cada segundo viernes de octubre

El Día Mundial del Huevo nació en 1996, durante una reunión internacional celebrada en Viena, Austria. Allí se estableció que el segundo viernes de octubre de cada año estaría dedicado a reconocer el valor nutricional y la importancia alimentaria de este producto.

La iniciativa fue impulsada por la entonces Comisión Internacional del Huevo y se convirtió con el tiempo en una celebración que reúne a productores, especialistas en nutrición, instituciones educativas y consumidores de distintos países.

En 2026, la fecha cumple su 30° aniversario, una ocasión que la Organización Mundial del Huevo aprovecha para difundir información sobre el papel de las proteínas en el crecimiento, el mantenimiento muscular y el bienestar general.

El objetivo también es recordar que una alimentación nutritiva no necesariamente requiere preparaciones complicadas, y que ingredientes cotidianos como el huevo pueden aportar nutrientes importantes.

Qué beneficios tiene comer huevo y cuáles son sus principales nutrientes

Una de las características más destacadas del huevo es que contiene proteínas completas, es decir, que aportan los nueve aminoácidos esenciales que el organismo necesita obtener de los alimentos.

Además, tanto la clara como la yema contienen nutrientes que cumplen distintas funciones.

Entre sus principales aportes se encuentran:

Proteínas de alta calidad: contribuyen al crecimiento, la reparación de tejidos y el mantenimiento de la masa muscular.

contribuyen al crecimiento, la reparación de tejidos y el mantenimiento de la masa muscular. Colina: participa en el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso.

participa en el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Vitamina B12: es importante para la formación de glóbulos rojos y el funcionamiento neurológico.

es importante para la formación de glóbulos rojos y el funcionamiento neurológico. Vitamina D: contribuye al mantenimiento de los huesos y al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

contribuye al mantenimiento de los huesos y al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Selenio: es un mineral que interviene en distintas funciones del organismo, incluida la protección antioxidante.

es un mineral que interviene en distintas funciones del organismo, incluida la protección antioxidante. Luteína y zeaxantina: son pigmentos presentes en la yema que forman parte de una alimentación beneficiosa para la salud ocular.

Un huevo grande aporta aproximadamente 6 a 7 gramos de proteínas y entre 70 y 80 calorías, aunque los valores pueden variar según su tamaño.

¿El huevo aumenta el colesterol? Qué se sabe actualmente

Durante muchos años, el huevo fue considerado un alimento que debía consumirse con moderación estricta debido al colesterol presente en la yema.

Sin embargo, la relación entre el colesterol de los alimentos y el colesterol en sangre es más compleja de lo que se creía.

Actualmente, los especialistas consideran que el riesgo cardiovascular debe evaluarse teniendo en cuenta la alimentación completa, la cantidad de grasas saturadas que se consumen, la actividad física y las condiciones de salud de cada persona.

Esto significa que el huevo no debe analizarse de manera aislada. Para muchas personas sanas puede formar parte de una alimentación equilibrada, aunque quienes tienen determinadas enfermedades o indicaciones médicas deben consultar qué cantidad resulta adecuada.

También importa la preparación: un huevo hervido o revuelto con poca materia grasa no tiene el mismo perfil nutricional que uno acompañado habitualmente por frituras y embutidos.

Los cinco mitos más comunes sobre el huevo que conviene conocer

A pesar de ser un alimento cotidiano, todavía existen creencias que generan confusión.

1. Los huevos marrones son más nutritivos que los blancos.

Falso. El color de la cáscara depende principalmente de la genética de la gallina y no determina que uno tenga más proteínas o vitaminas que otro.

2. Es mejor comer solamente la clara.

No necesariamente. La clara aporta proteínas, pero la yema contiene vitaminas, minerales, grasas y colina. Ambas partes tienen características nutricionales complementarias.

3. El huevo crudo aporta más beneficios.

No. La cocción mejora la digestibilidad de algunas proteínas y reduce el riesgo de infecciones alimentarias, como las provocadas por Salmonella.

4. Todos los huevos tienen exactamente las mismas calorías.

La cantidad depende del tamaño y de la forma de preparación. Un huevo hervido no aporta las mismas calorías que una preparación con abundante aceite o manteca.

5. Comer huevo es perjudicial para todas las personas con colesterol elevado.

No existe una recomendación única para todos. La cantidad y la frecuencia de consumo deben evaluarse según la situación de salud y el patrón alimentario general.

Argentina, entre los países con mayor consumo de huevos del mundo

El huevo ocupa un lugar central en la alimentación argentina, tanto por su versatilidad como por su presencia en recetas tradicionales.

Según datos sectoriales difundidos por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), el consumo nacional se ubica cerca de los 400 huevos por persona al año, una cifra que coloca al país entre los mayores consumidores a nivel internacional.

Desde una tortilla de papas hasta un budín casero, pasando por tartas, ensaladas, revueltos y milanesas, el huevo es uno de los ingredientes más utilizados en los hogares argentinos.

También representa una alternativa práctica para incorporar proteínas a desayunos, almuerzos y cenas, sin necesidad de recurrir siempre a preparaciones elaboradas.

Cómo aprovechar mejor los nutrientes del huevo en la cocina

Para incorporar el huevo a una alimentación variada, no hace falta buscar recetas complicadas. Existen diferentes formas de prepararlo y combinarlo con otros alimentos.

Huevo hervido: es una alternativa práctica para sumar a ensaladas, tostadas o platos con verduras.

Revuelto con vegetales: permite combinar proteínas con fibra y otros nutrientes presentes en espinaca, tomate, cebolla o zucchini.

Tortilla al horno: puede prepararse con papas, acelga, zapallitos u otras verduras de estación.

Omelette: resulta una opción rápida para un almuerzo o cena, especialmente cuando se combina con vegetales.

Huevos al plato: pueden cocinarse con salsa de tomate y verduras para obtener una comida sencilla y nutritiva.

En todos los casos, es importante manipularlos correctamente, evitar la contaminación cruzada y cocinarlos bien, especialmente cuando se preparan para personas con mayor riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.

Día Mundial del Huevo 2026: por qué sigue siendo un alimento importante

A tres décadas de su creación, el Día Mundial del Huevo busca recordar que este ingrediente cotidiano puede contribuir a una alimentación variada gracias a su combinación de proteínas, vitaminas y minerales.

Su valor no reside en propiedades milagrosas ni en la capacidad de prevenir enfermedades por sí solo, sino en su aporte nutricional y su facilidad para combinarse con verduras, cereales y otros alimentos.

Este viernes 9 de octubre de 2026, la celebración vuelve a poner sobre la mesa una idea sencilla: el huevo es mucho más que un ingrediente básico de la cocina. Es un alimento versátil que, consumido de manera adecuada, puede formar parte de una dieta equilibrada en distintas etapas de la vida.