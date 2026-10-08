Torta de 14 cucharadas sin horno: la receta fácil y económica que queda esponjosa como una nube

Preparar algo rico para acompañar el mate no tiene por qué llevar horas ni requerir demasiados ingredientes. La torta de 14 cucharadas es una de esas recetas caseras que resuelven cualquier merienda: es fácil, económica, no necesita horno y queda suave y esponjosa.

Su principal ventaja es que no hace falta utilizar balanza ni batidora eléctrica, porque las cantidades se miden con una cuchara sopera. Además, se cocina directamente en una sartén, por lo que resulta una alternativa práctica para quienes quieren disfrutar de una torta casera sin complicaciones.

Según explicó El Cronista, esta preparación también es conocida como torta nube, debido a su textura liviana. El secreto está en respetar las proporciones y cocinarla a fuego mínimo para conseguir una miga tierna y una cocción pareja.

Torta de 14 cucharadas sin horno: los ingredientes que necesitás

Para preparar esta torta casera, esponjosa y económica, solo hacen falta algunos productos básicos que suelen estar en cualquier cocina.

Ingredientes:

14 cucharadas de harina leudante.

14 cucharadas de azúcar.

14 cucharadas de leche.

14 cucharadas de aceite de girasol o maíz.

de girasol o maíz. 2 huevos.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

2 cucharadas de cacao amargo , opcionales para una versión de chocolate.

, opcionales para una versión de chocolate. Manteca o aceite para engrasar la sartén.

Una de las particularidades de esta receta es que se utiliza la misma cuchara para medir los cuatro ingredientes principales, lo que permite mantener las proporciones sin necesidad de pesar cada producto.

Cómo hacer la torta de 14 cucharadas en sartén: el paso a paso

La preparación es sencilla y no requiere conocimientos especiales de repostería. Lo importante es mezclar bien los ingredientes y controlar la temperatura durante la cocción.

Batir los huevos con el azúcar. Colocá los dos huevos en un bowl, agregá las 14 cucharadas de azúcar y mezclá con un batidor de mano hasta integrar. Incorporar los ingredientes líquidos. Sumá las 14 cucharadas de leche, las 14 de aceite y la esencia de vainilla. Revolvé hasta conseguir una mezcla uniforme. Agregar la harina. Incorporá las 14 cucharadas de harina leudante de manera gradual. Mezclá suavemente hasta eliminar los grumos, evitando batir en exceso. Preparar la sartén. Elegí una sartén antiadherente, preferentemente de fondo grueso, y engrasala ligeramente con manteca o aceite. Cocinar a fuego mínimo. Volcá la preparación, colocá una tapa y dejá cocinar durante 25 a 35 minutos, aproximadamente. El tiempo puede variar según el tamaño de la sartén y la intensidad de la hornalla. Comprobar la cocción. Introducí un palillo en el centro de la torta. Si sale limpio y sin mezcla húmeda, significa que está lista. Dejar enfriar y servir. Retirá la sartén del fuego, esperá unos minutos antes de desmoldar y serví la torta sola o con el acompañamiento que prefieras.

El secreto para que la torta de 14 cucharadas quede bien esponjosa

Aunque se trata de una receta muy sencilla, existen algunos detalles que pueden marcar la diferencia entre una torta compacta y otra liviana, aireada y con una miga suave.

El primero es utilizar harina leudante, que contiene agentes de levado y ayuda a que la preparación crezca durante la cocción.

También es importante no mezclar demasiado después de incorporar la harina. Una vez que desaparecen los grumos, la masa está lista para cocinar.

Otro punto fundamental es mantener el fuego bien bajo y utilizar una sartén con tapa. De esta manera, el calor se distribuye de forma más pareja y la torta puede cocinarse sin quemarse en la base.

Si la hornalla concentra demasiado calor, conviene utilizar un difusor para evitar que la parte inferior se dore antes de que el centro esté cocido.

Cómo transformar la torta de 14 cucharadas en diferentes versiones

Una de las grandes ventajas de esta preparación es que permite incorporar distintos sabores sin modificar demasiado la receta original.

Para quienes prefieren el chocolate, se pueden agregar dos cucharadas de cacao amargo a la mezcla. También es posible sumar chips de chocolate para conseguir una versión más golosa.

Otra alternativa es incorporar ralladura de limón o naranja, que aporta un aroma fresco y combina muy bien con la vainilla.

Si buscás una torta con más textura, podés agregar nueces picadas, coco rallado o pequeños trozos de chocolate.

Y para convertirla en un postre especial, una vez que esté completamente fría se puede cortar al medio y rellenar con dulce de leche, o simplemente espolvorear con azúcar impalpable.

Cuánto tarda en cocinarse la torta de 14 cucharadas y cómo conservarla

La torta de 14 cucharadas necesita entre 25 y 35 minutos de cocción en sartén, aunque el tiempo exacto depende de la temperatura y del grosor de la preparación.

Una vez lista, conviene dejarla enfriar antes de guardarla para evitar que la humedad se acumule en el recipiente.

Si no tiene rellenos perecederos, se puede conservar bien cubierta durante uno o dos días en un ambiente fresco. Para guardarla por más tiempo, es preferible colocarla en un recipiente hermético dentro de la heladera.

Con pocos ingredientes, una sartén y sin necesidad de encender el horno, esta torta de 14 cucharadas se convierte en una opción práctica para resolver la merienda y disfrutar de algo dulce y casero sin pasar demasiado tiempo en la cocina.