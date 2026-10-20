Los 5 secretos de decoración de la casa de Jakob von Plessen en la Patagonia que podés copiar en tu hogar

La casa de Jakob von Plessen en San Martín de los Andes no solo llamó la atención por su ubicación privilegiada en la Patagonia, sino también por una decoración que combina rusticidad, calidez y materiales naturales. La vivienda que compartió durante distintas etapas con Zaira Nara refleja una estética característica de las construcciones de montaña, pero muchas de sus ideas pueden trasladarse a departamentos y casas urbanas.

La madera, las mantas tejidas, las estanterías abiertas y los tonos inspirados en la naturaleza son algunos de los elementos que definen este estilo. La clave no está en copiar una cabaña patagónica, sino en recuperar aquellos detalles que hacen que un ambiente resulte acogedor, auténtico y confortable.

1. La madera, el material que transforma cualquier ambiente

Uno de los rasgos más reconocibles de la vivienda de Jakob von Plessen es el protagonismo de la madera. Presente en revestimientos, vigas, pisos y muebles, este material aporta textura y una sensación de calidez difícil de conseguir con superficies completamente lisas.

Sin embargo, no es necesario revestir todas las paredes para incorporar este estilo.

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Una mesa de madera maciza, una biblioteca de terminación natural, una cómoda antigua o algunas repisas pueden cambiar la apariencia de un ambiente.

Para conseguir una estética patagónica sin sobrecargar la decoración, conviene combinar la madera con paredes claras y textiles suaves.

Consejo deco: elegir una o dos piezas importantes de madera y dejar que se conviertan en protagonistas. Los tonos miel, roble y nogal funcionan especialmente bien con blancos cálidos y beige.

2. Mantas tejidas y textiles artesanales para sumar calidez

Las mantas, los almohadones y las alfombras son recursos fundamentales para conseguir una decoración de montaña.

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En la casa de Von Plessen, los textiles de inspiración artesanal acompañan los muebles y refuerzan la sensación de refugio.

La combinación de distintas texturas permite crear ambientes acogedores sin necesidad de incorporar demasiados objetos.

Una manta de lana sobre el sillón, almohadones de algodón grueso o un pie de cama tejido pueden ser suficientes para transformar un espacio.

También funcionan las telas con dibujos geométricos discretos, las fibras naturales y los tejidos de punto grueso.

La idea es evitar que todos los textiles sean idénticos: combinar diferentes tramas aporta profundidad y una apariencia más espontánea.

Consejo deco: utilizar una base de tonos neutros y sumar una manta o almohadón en terracota, verde oliva o marrón para generar contraste.

3. Estanterías abiertas y objetos personales: una decoración con identidad

Otro recurso que ayuda a construir el estilo rústico es el uso de estanterías abiertas con libros, cerámicas, fotografías y objetos personales.

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A diferencia de las decoraciones excesivamente uniformes, este tipo de espacios permite que los elementos cotidianos formen parte de la ambientación.

No se trata de llenar cada repisa, sino de seleccionar piezas que tengan algún significado o aporten una textura diferente.

Los libros pueden combinarse con pequeños recipientes de cerámica, canastos de fibras naturales o recuerdos de viajes.

La decoración resulta más cálida cuando transmite la historia de quienes viven en la casa, en lugar de parecer una composición armada únicamente para una fotografía.

Consejo deco: alternar grupos de libros con objetos de distintas alturas y dejar espacios libres para evitar una sensación de desorden.

4. La chimenea y la iluminación cálida: cómo crear un rincón de refugio

La chimenea es uno de los elementos más representativos de las casas de montaña y también ocupa un lugar importante en la estética de la vivienda de Jakob von Plessen.

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Pero el efecto acogedor de una chimenea puede recrearse incluso en hogares que no cuentan con una.

La iluminación es fundamental. Las lámparas de mesa, las luces indirectas y las pantallas de fibras naturales permiten generar una atmósfera más íntima que una única luz blanca en el techo.

También se puede organizar un pequeño rincón de lectura con un sillón cómodo, una mesa auxiliar y una manta.

En ambientes reducidos, una lámpara de pie junto al sofá puede cumplir esa función sin necesidad de hacer modificaciones estructurales.

Consejo deco: elegir iluminación cálida, alrededor de 2700 a 3000 kelvin, y distribuir distintos puntos de luz para conseguir un ambiente confortable.

Si se cuenta con una chimenea o estufa a leña, su instalación y mantenimiento deben cumplir las condiciones de ventilación y seguridad correspondientes.

5. Colores naturales: la paleta que conecta la casa con el paisaje patagónico

El último secreto de este estilo está en los colores.

La decoración inspirada en la Patagonia recupera tonalidades presentes en los bosques, las montañas y la tierra.

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Beige, blanco cálido, marrón, verde oliva, gris piedra y terracota forman una paleta que permite crear espacios serenos y fáciles de combinar.

Los tonos claros pueden utilizarse en paredes y cortinas, mientras que los colores más intensos funcionan en almohadones, mantas, cerámicas o pequeños muebles.

La madera actúa como elemento de unión entre todas estas tonalidades.

Además, esta combinación permite actualizar un ambiente sin cambiar por completo su mobiliario.

Consejo deco: partir de una base de blanco roto o beige, incorporar muebles de madera y agregar detalles verdes o terracota para conseguir un resultado equilibrado.

Cómo llevar el estilo de la casa de Jakob von Plessen a un departamento o una vivienda urbana

Aunque la casa de Jakob von Plessen está ubicada en un entorno natural privilegiado de San Martín de los Andes, su estética puede adaptarse a espacios pequeños y presupuestos diferentes.

Casa de Jakob von Plessen

No hace falta transformar toda la vivienda de una sola vez. El cambio puede comenzar con una manta tejida, una lámpara de luz cálida, una mesa de madera o una biblioteca abierta.

También es posible recuperar muebles antiguos, cambiar sus terminaciones o incorporar objetos artesanales para conseguir una decoración más personal.

El secreto es mantener el equilibrio: combinar elementos rústicos con espacios despejados evita que el ambiente se vea recargado.

Esta estética también puede convivir con muebles modernos, superficies lisas y líneas minimalistas. De hecho, el contraste entre piezas contemporáneas y materiales naturales suele dar como resultado espacios más actuales.

La tendencia de decoración patagónica que apuesta por casas más cálidas

El atractivo de las viviendas de montaña va más allá de su arquitectura. Su decoración propone una relación diferente con los espacios cotidianos, donde la comodidad y los materiales naturales ocupan un lugar central.

La casa de Jakob von Plessen en San Martín de los Andes es un ejemplo de esa estética, pero sus recursos no son exclusivos de la Patagonia.

Madera, mantas tejidas, iluminación cálida, objetos personales y colores inspirados en la naturaleza son cinco elementos que pueden transformar cualquier ambiente.

Y esa es, precisamente, la principal enseñanza de este estilo: para conseguir un hogar con espíritu de refugio patagónico no hace falta vivir entre montañas, sino elegir detalles que inviten a quedarse.