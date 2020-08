Terapias intensivas sin margen en Roca: piden a la comunidad que tome conciencia

Roca tenía ayer el 80% de sus camas de terapia intensiva ocupadas. Con ese dato, los 153 casos activos de covid-19 y un notorio impacto de la pandemia en la salud psicofísica del personal del hospital y de las clínicas privadas, las autoridades sanitarias salieron a reclamar una vez más responsabilidad a la comunidad, para evitar que nuevos contagios hagan colapsar el sistema de atención.

“De las 13 camas efectivas que hay en UTI del hospital, hay 12 ocupadas. Cada vez nos acercamos más al límite. Se pueden seguir intentando contingencias, pero si no hacemos todos el esfuerzo no va a servir de nada”, planteó el cirujano Sebastián Wilde.

El médico fue uno de los protagonistas de la conferencia de prensa que brindaron ayer los responsables del hospital López Lima, inaugurando un esquema de informes diarios sobre la situación particular de Roca.

El gobierno rionegrino tomó nota sobre las dudas que generaron las estadísticas oficiales sobre la pandemia en la ciudad y por eso definió un nuevo sistema de comunicación.

La directora del López Lima, Ana Senesi, informó en ese contexto que el lunes llegaron más respiradores para abrir más unidades de terapia intensiva, pero advirtió que “el tema es el recurso humano”.

“Vamos a tener ventiladores sí. Los va a manejar personal capacitado, no. Las probabilidades son altas de que a un paciente le vaya mal”, acotó con crudeza Wilde, buscando que los vecinos tomen conciencia de la delicada situación que vive la red sanitaria local.

Los referentes del López Lima admitieron que durante las últimas semanas se resintieron los equipos de trabajo no sólo por casos de covid-19 sino también por razones psicológicas.

En ese marco fue ubicada la situación de la jefa del Servicio de Emergencias, que anunció la semana pasada mediante una nota que dejaría esa función y la de coordinadora médica del DAPA, que también tenía asignada.

Senesi confió ayer en la posibilidad de contener a la profesional. “Dialogamos. Ella atravesaba un gran cansancio. Se nos había enfermado personal y no se podía sostener el consultorio respiratorio”, describió.

Luego agregó que “el personal está cansado, agotado” y por eso lo ocurrido con esa médica “son situaciones que se van a vivir”. Ante eso, consideró que “no le hace bien al resto de la comunidad enterarse”.

En el final de la conferencia, la directora del hospital dijo que el punto cercano a la saturación de la UTI también se vivía en el Sanatorio Juan XXIII y en la Clínica Roca.

Desde esas instituciones aportaron luego información oficial a RÍO NEGRO.

En el sanatorio indicaron que de las 21 camas de UTI, 14 estaban ocupadas, pero con tres pacientes en evaluación para ingresar, dos de ellos desde internación general. De ese total, 8 eran personas con covid-19.

De todas maneras -y en la misma línea que los médicos del hospital- se recordó que no deben tomarse las camas libres como sinónimo de capacidad operativa disponible.

“La capacidad para recibir o no un paciente, depende de muchos factores: disponibilidad de camas, si requiere o no respirador, si es covid o no covid, cuadro clínico, estado del resto de los pacientes que ya están en la sala, expectativa de pacientes de piso que tuvieran un cuadro con evolución negativa, demanda de otras patologías, etc. Esos factores, como los principales, en conjunción con el recurso humano, definen la capacidad operativa disponible y la posibilidad, o no, de recibir más pacientes”, se indicó.

Por su parte, desde Clínica Roca mencionaron que sólo una de las 10 camas de UTI estaba libre ayer por la tarde. La institución tiene 13 espacios, pero igual que el resto de los prestadores, los recursos disponibles permitían ayer una utilización limitada de la infraestructura.