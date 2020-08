Confirmaron 129 nuevos casos y se dispara la curva de contagiados en Bariloche

“La situación es preocupante en Bariloche”, afirmó sin vueltas esta noche de lunes la secretaria de Políticas Públicas de Salud del gobierno provincial, la médica Mercedes Ibero.

Dijo que en las horas últimas se confirmaron 129 nuevos casos positivos en esta ciudad. Comunicó que hay 7 pacientes internados en terapia intensiva y 5 con asistencia respiratoria mecánica.

Informó que el 55 por ciento de las camas de terapia intensiva están ocupadas en Bariloche. En Cipolletti, agregó, el nivel de ocupación llegó al 86 por ciento y solo quedan 7 camas libres

Aseveró que hay más de 200 personas que contrajeron la COVID-19, que transmite el nuevo coronavirus, internadas en hoteles de Bariloche y más de 800 aislados, que son los contactos estrechos de los casos positivos que se confirmaron estos días.

“Todo el personal del hospital Ramón Carrillo de Bariloche está buscando a todos los contactos estrechos de los casos positivos para que sean aislados”, explicó. Dijo que este lunes 9 pacientes se curaron.

Ibero dijo que en la plataforma de Nación solo se cargaron este lunes 29 casos nuevos de Bariloche, pero adelantó que el centenar de personas, cuyos hisopados dieron positivo, se sumarán mañana martes a la plataforma oficial del Ministerio de Salud de la Nación. Es más, comentó que hasta esta noche continuaban con la carga de pacientes contagiados de esta ciudad.

Por eso, en el reporte de este lunes hay solo 243 personas contagiadas en Bariloche, pero hay que sumarle otras 100. Así, Bariloche se distancia como la ciudad con el mayor brote de contagiados en Río Negro.

“Gracias a Dios, a pesar de ese número tan grande, solo hay 7 pacientes en terapia intensiva que, por supuesto, para los que son familiares directos es durísimo”, afirmó Ibero en una nueva conferencia de prensa con el reporte de la situación sanitaria de la provincia.

Dijo que es posible que muchas personas al no tener “un familiar grave en terapia, que no podemos ver, o no tienen un familiar fallecido, no somos conscientes de la distancia, de usar el tapabocas, de no darse un beso, un abrazo, ni tomar un mate”.

"Antes, el contacto estrecho de un paciente positivo eran 5 personas, su grupo familiar quizá alguna persona con la que había trabajado. Hoy, los contactos estrechos son de 25 a 28 personas. Eso significa que se juntaron a menos de 2 metros sin el tapabocas, sin lavarse las manos”, explicó.

“Les pido por favor que no nos juntemos, más allá de que no podemos hacer reuniones sociales, cuando se encuentren en la calle no se abracen, no se den un beso”, solicitó Ibero.

Recordó que el contacto estrecho es menos de 2 metros, sin tapabocas, por más de 15 minutos. “Eso es un contacto estrecho y si estoy hablando de que hay 28 personas por cada caso positivo, la verdad, que triplicamos la cantidad de casos rápidamente”, advirtió.

Dijo que dos personas que trabajan en geriátricos de Bariloche habían dado positivo y, por eso, “están aisladas las personas que son necesarias”. Comentó que siempre cuando hay positivo en los geriátricos “se hisopa a todas las personas y se internan con mínimos síntomas pero hasta ahora no fue necesario”.

Ibero reiteró que el aumento de casos “tiene que ver mucho con el Día del Amigo”, pero admitió que esa circunstancia se dio en otras ciudades. “Quiero que quede claro. Estamos en la misma pandemia que tiene todo el país y el mundo”, afirmó y manifestó que a nivel país hay un aumento sostenido de personas contagiados como hay rebrotes del virus en otros países.

Desde finales de marzo pasado hasta la fecha, según la información oficial, 798 personas se contagiaron la COVID-19 en Bariloche, que tiene una población estimada en 140 mil habitantes. De ese grupo, 437 se recuperaron y 18 murieron. Hasta mañana habrá 343 internados.