El misterio del Nahuelito se devela en un documental

“Hay un habitante oculto y vamos tras él a buscarlo”, aseguró el director barilochense Miguel Angel Rossi que retomó el proceso de filmación de “Bajo superficie”, un largometraje producido por el Cluster Audiovisual Bariloche que combina documental y ficción.

“Tenemos hecho el 80% de la película, con unas 100 entrevistas, muchas recreaciones de avistamientos y pruebas de profundidad hasta 120 metros”, explicó y contó que ha realizado más entrevistas “extraoficiales que las que están filmadas”.

“Hay relatos coincidentes a diferencia de años y que no tienen ninguna relación entre sí. De encuentros con una especie que son como rayas de agua dulce. He visto fotos, he escuchado relatos. No lo he podido filmar. ¿Existe? No lo sé”, se permitió dudar Rossi.

Bajo Superficie, en pleno trabajo. Foto: gentileza

El trabajo de preproducción se retomó con todos los protocolos y la mitad del equipo. El equipo pretende avanzar en la recreación del desfile de la carroza del plesiosaurio (un reptil marino del Jurásico) en 1922 organizado por Primo Capraro.

Esta historia se remonta 1920, cuando una comisión del Zoológico de Buenos Aires, liderada por Clemente Onelli, viajó a la Patagonia para buscar “esa famosa criatura que habían visto en Epuyén y con avistamientos a partir de 1910 en el Nahuel Huapi”. Recorrieron varios lagos de la región en busca del animal prehistórico pero sin resultados, se volvieron.

Mi idea inicial siempre fue hacer una búsqueda, develar un misterio. Dentro de ese marco han aparecido cosas maravillosas y se ha enriquecido muchísimo”. Miguel Angel Rossi, director de Bajo Superficie

“Al poco tiempo, Capraro dijo que habían capturado al plesiosaurio y se lo iba a pasear por las calles de la ciudad en el desfile de carnaval. Esa noticia recorrió Europa y fue el inicio del Nahuelito. Capraro desfiló vestido de Martín Fierro, junto a muchos niños con trajes típicos y una figura del plesiosaurio”, contó Rossi divertido.

El nieto del fotógrafo en ese momento aportó los negativos para el docuficción de Rossi. “Después de 100 años volvimos a revelar el negativo del abuelo. Eso se va a recrear con actores, con gente que va a diseñar los trajes de esa época y otros que están haciendo la famosa carroza”, expresó Rossi.

En esta última parte del largometraje, también está previsto que técnicos chilenos aporten un ROV (Remotely Operated Vehicle), un robot submarino a control remoto que trabaja a 400 metros de profundidad registrando imágenes. Suelen usarlo en el Océano Pacífico. “Si tenemos que demorarnos un par de meses más para que este equipo chileno pueda pasar, lo vamos a hacer”, manifestó Rossi.

Miguel Angel Rossi es el director de Bajo Superficie. Foto: gentileza

Cuando se le consulta sobre qué se ve en el lago, arriesga: “Hay algo. Algo que no se sabe qué es. Este año me pareció ver algo raro que iba desde la isla Gallinas hacia Playa Bonita. No me pareció normal y lo empecé a filmar. Al rato, me llegan dos videos de eso que estaba viendo. Lo filmaron desde Playa Bonita a muy pocos metros. Y Prefectura iba siguiendo eso que se movía en el agua y sacando a los que andaban el kayak. Se hundió y se fue”.

La filmación de Bajo Superficie incluirá “la teoría geológica” a fin de año. “Se trata de una investigación que hizo un geólogo del origen del lago y que suma la teoría del Nahuelito que está muy buena. Hemos tocado la teoría científica, esotérica, radioactiva, geológica, visiones de pobladores. Tratamos de aportar datos del mayor espectro posible”, acotó.