Un sacerdote de Bariloche habló de totalitarismo porque no dejan celebrar misas

“¡Basta de prohibiciones arbitrarias propias de totalitarismo!”. La frase corresponde al sacerdote Jorge Pliauzer, de la Capilla Inmaculada Concepción, en la esquina de Elflein y Beschtedt que, de esta forma, pidió que se habiliten las misas con participación de fieles.

No solo publicó el posteo en su perfil de Facebook sino que también lo replicó en el perfil de la capilla.

El mensaje generó adhesiones y otros comentarios en contra. Una mujer escribió: “Hay médicos muertos, terapias sin camas, pocos terapistas. ¡Qué recen en sus casa un poco más!”.

“¿No se le está yendo la mano con lo de "totalitarismo", padre?”, escribió otro hombre.

Pliauzer respondió: “No, cuando la prohibición es injustificada, es arbitraria. Y eso no es propio de un país que respeta la libertad. Si no, que alguien me explique cuál es la diferencia en el riesgo de los contagios en las cervecerías y los restoranes”.

Y fue más allá: “Creo que exigir los derechos que pertenecen a los fieles que el Señor me encomienda, es lo mínimo que puedo hacer después de haber hablado personalmente con el intendente, de haber enviado una carta a la gobernadora que nunca se dignó a contestar”.

Entre los mensajes a favor, hubo quien mencionó que en Santa Fé, “con más contagios que en Bariloche, hay misas desde hace rato. No entiendo qué pasa en Bariloche” y que “en el supermercado, hay más gente”.

Pliauzer insistió en la falta de respuestas de las autoridades locales: "Acá en Bariloche las cervecerías y los bares tienen autorizado abrir con presencia de personas dentro hasta el 50% de la capacidad. Las autoridades consideran que eso no contagia". Planteó que "en las iglesias hay mucho menos riesgo pero están prohibidas las celebraciones con gente. Eso es autoritario. No hay razones objetivas y cuando preguntamos las autoridades no responden".