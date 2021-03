Una canción ayudó a una niña a develar un abuso sexual en Neuquén

La jueza de Garantías de Zapala, Carolina González, declaró responsable a un hombre por el abuso sexual cometido contra dos niñas y una adolescente, y al finalizar la lectura del veredicto puso en la audiencia la canción "Hay secretos" de Canticuénticos, que fue clave para que ellas relataran la violencia vivida.

El agresor en este caso era un vecino. El develamiento se produjo cuando una de las hermanas de la adolescente, en una conversación familiar, afirmara que en la escuela el profesor de música le había enseñado el tema, que específicamente se refiere al abuso sexual hacia niños y niñas. "No se tienen que guardar los secretos que hacen mal", repite la letra, que junto a la música compuso Ruth Hillar. No solo interpela a los chicos y chicas, sino también a los adultos. "Acá estoy, quiero ayudarte, sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo porque te voy a cuidar", señala una de las estrofas.

Fue entonces que contó una situación abusiva del, ahora condenado, y eso dio pie a que su hermana pudiese hablar sobre la violencia que la misma persona había ejercido hacia ella.

Los hechos que fueron juzgados ocurrieron entre 2018 y 2019 y el caso llegó a juicio en 2021. En su resolución la jueza describió el costo que significó, especialmente para la adolescente, "quitar la máscara al "buen vecino", al "enfrentarse a un adulto que vive a pocos metros de su casa, quedar expuesta ante todos los operadores judiciales y sus allegados".

“Esta canción evitó un desastre, porque estos eran unos abusos que iban a ir en escalada", aseguró a Río Negro la magistrada.

Hace 15 años Argentina sancionó la ley 26.150 que creó el programa de Educación Sexual Integral (ESI). Establece el derecho del estudiantado a recibir los contenidos, tanto en los establecimientos públicos como privados.

En 2018 el Consejo Federal de Educación aprobó la resolución 340 con el propósito de garantizar el efectivo cumplimiento de la norma, y fijó cinco ejes conceptuales que se abordan en todos los niveles y modalidades educativas: cuidar el cuerpo y la salud; valorar la afectividad; reconocer la perspectiva de género; respetar la diversidad y ejercer derechos.

González enfatizó en que "gran parte de los casos donde vemos abuso sexual en la niñez, los develamientos se dan en el colegio, ya sea porque tuvieron formalmente clase de ESI o porque informalmente los maestros han hablado de esto”.

Agregó: "la cuestión del tema musical, digo, qué sencillo que es transmitir la forma de cuidarse, la forma de autoprotección. Yo felicito al profesor que les hizo escuchar este tema."

El de Zapala no es el primer caso en el que una niña logra hablar de una situación de violencia sexual tras recibir en la escuela contenidos vinculados a ESI. Lo mismo ocurrió en 2019 en San Martín de los Andes. El agresor era su padrastro.