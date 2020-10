Una cooperativa avanza con un centro de equinoterapia en Jacobacci

Una parte importante de la comunidad de Jacobacci impulsa la creación de un centro de equinoterapia para brindar un nuevo servicio de salud a las personas de esta ciudad y región Sur.



Jacobacci tiene una cultura campesina ya que muchos de sus habitantes son propietarios o arrendatarios de campos, y el uso de caballos con fines recreativos y de trabajo es constante.



Por eso no sorprende que la comunidad jacobacina adhiriese de inmediato al plan de una cooperativa de crear un centro de equinoterapia.

Proyecto cooperativo



La idea se originó de la Cooperativa Surgente, una organización de trabajo, a través de su tesorera, Jazmín Miguel, quien realizó distintas capacitaciones en estas técnicas de rehabilitación utilizando caballos.



La pasión por los equinos llevó a la joven a emprender este proyecto que rápidamente fue sumando voluntades.



“Siempre me gustaron los caballos y hace un tiempo empecé a capacitarme en distintos puntos del país sobre equinoterapia. Cuando me sentí capaz de llevarlo adelante, le hice la propuesta a la cooperativa, me dijeron que sí. Fue un gran avance. Ahora estamos dándole forma con distintas personas. Entre ellos docentes, psicopedagogos, psicólogos, etc. Nos vamos poniendo etapas para ir avanzando ordenadamente. Tenemos muchas expectativas”, señaló.



Luego que Miguel difundiera la idea, de inmediato distintos actores de la sociedad jacobacina quisieron sumarse.

La idea es generar este centro porque sabemos que será una herramienta muy importante para Jacobacci y la región”. Jazmín Miguel, tesorera Cooperativa Surgente

De interés municipal



El proyecto fue declarado de interés por el Concejo Deliberante y logró también la adhesión del Consejo Local de Personas con Discapacidad, Consejo de Niñez y Adolescencia y de instituciones que desde hace largo tiempo trabajan en discapacidad, como el Centro Juntos para Crecer y la Escuela Especial 23.



La equitación produce excelentes resultados en la rehabilitación y/o estimulación física y mental en cuadros tan diversos como esclerosis múltiple, síndrome de Down, autismo. parálisis cerebral infantil (PCI), problemas psicológicos, nerviosos, de atención y de conducta. síndrome de Wess, cuadriplejia, hidrocefalia, bulimia y anorexia, lo mismo que poliomielitis, derrame cerebral, distrofia muscular, traumas cerebrales diversos, espina bífida, hiperactividad y adicciones.

En la educación especial



Permite también el tratamiento de los alumnos de escuelas especiales, al ponerlos en contacto con la naturaleza y con un animal que establece con las personas un particular vínculo de colaboración y lealtad, como está ampliamente demostrado.



Hace unos días, la propuesta fue presentada al intendente Carlos Toro, quien comprometió su apoyo para la búsqueda de un lugar adecuado para el desarrollo del proyecto.



Miguel detalló que actualmente el grupo que conformó junto a docentes y otros profesionales interesados está abocado a la integración del equipo específico de trabajo para terminar de armar el proyecto y poder presentarlo ante el Ministerio de Salud de la provincia como una opción de prestación para rehabilitación.

En la búsqueda de un predio comprometió ayuda la intendencia. (Foto José Mellado)

Comienzo a pulmón



“No tenemos una fecha precisa prevista para poner en funcionamiento este proyecto. Estamos trabajando en varios frentes. Uno de ellos es terminar de conformar el grupo de trabajo y otro, tener el lugar adecuado para poner en marcha el Centro de Equinoterapia. Queremos llegar a diciembre con la mayor parte del proyecto realizado. Sabemos que en esta situación de pandemia algunas cosas se complican, pero la idea es poder generar este centro porque sabemos que tiene muchos beneficios y que será una herramienta muy importante para Jacobacci y la región”.



La mujer agregó que tiene un caballo propio al que se sumó otro que le cedieron en préstamo y que quienes están involucrados en la iniciativa “lo hacen a pulmón y sabemos que cuando arranquemos, va a ser lo mismo” sentenció.

Los beneficios comprobados



Rehabilitación de músculos.



Recuperación y mejoramiento del equilibrio.



Desarrollo de la autoestima en víctimas de accidentes graves, parálisis cerebral, síndrome de Down y en las discapacidades.



Disminución de la ansiedad.



Restablecimiento de la socialización.



Recuperación emocional.