Una joven neuquina cantó con Tini Stoessel y cumplió su sueño

El sábado a la tarde, el estadio Ruca Che ya había tomado color. Los carritos de comida estacionados frente a la entrada, los vendedores ambulantes de merchandising y algunas fanáticas haciendo cola ya le daban marco a lo que pasaría apenas entrada la noche: Tini Stoessel volvería a tocar en Neuquén, pero esta vez lo haría como ella misma y no encarnando a Violetta, el personaje televisivo que la había traído seis años atrás al mismo lugar.

El show fue impecable, durante más de una hora, la cantante desplegó su "Quiero volver tour", un show que tiene de todo. Muchas coreografías milimétricamente pensadas y muy bien ejecutadas, cambios de vestuario continuos, las canciones preferidas del público y un acompañamiento de efectos y visuales que no se queda atrás.

Miles de pequeñas, y no tan pequeñas, cantaron y bailaron sus temas preferidos, pero una de ellas tuvo una experiencia aún más conmovedora: fue protagonista del meet and greet. Es decir que tuvo la oportunidad de conocer, abrazar y besar a su ídola. Sin embargo, la pequeña no se quedó solo con eso, fue por más y cantó con Tini al ritmo de su ukelele.

Esta joven Neuquina cumplió su sueño de cantar con @TiniStoessel en el MEET & GREET. 🥰 Si alguien la conoce hágale llegar este video ya que su mamá estaba lejos y no se si llegó a anotar mi contacto. pic.twitter.com/23qjerbTrq — Вadano (@LucasBadano) November 3, 2019

La canción elegida fue "Fresa", el single en el que la artista argentina une su voz con la del cantante y compositor colombiano Lalo Ebratt, conocido en el mundo del reggaetón por su tema "Mocca".

Visuales y cambio de vestuario, una de las claves del show.

Luego de su paso por Neuquén, Tini se presentará en Lima (Perú), este martes, en lo que será el tramo latinoamericano del tour que continuará por Ciudad de México y Bogotá. Luego, volverá a Buenos Aires, con dos conciertos, a fines de noviembre, en el Luna Park, y cerrará la gira argentina con shows en Formosa y Resistencia.