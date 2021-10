Una paciente golpeó en la cabeza a una médica del hospital de Roca mientras la atendía

Una médica ecografista que trabaja en el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) del hospital López Lima sufrió agresiones verbales y un golpe en la cabeza esta mañana en la zona de la guardia.

"A los gritos, me atacó, me golpeó el cráneo y me gritó un montón de cosas", contó la profesional en diálogo con RIO NEGRO este mediodía, mientras esperaba para realizar la denuncia. "Estoy muy enojada, indignada", expresó.

El hecho ocurrió pasadas las 10:30 en la sala de Ecografías, mientras la médica intentaba brindar atención a esta paciente que esperaba desde temprano por una urgencia junto a varios de sus hijos.

"A esta mujer, se le advirtió que tenía que esperar porque habían muchísimas urgencias. En un momento me toca la puerta muy fuertemente y me dice de muy mala manera que la tengo que atender ya. Yo le dije que no había problema que ya la iban a atender. Por la forma agresiva con la que me habló, le pedí a otra colega que la viera porque ya la relación médico paciente se había deteriorado", empezó su relató la profesional.

La otra trabajadora que le iba a realizar el estudio de imágenes le pidió que esperara en otra parte del pasillo, pero no quiso esperar.

Cuando la médica agredida abrió la puerta de su consultorio, la mujer arremetió e ingresó por la fuerza, asegurando que no se iba a ir hasta que no la atendiera, según el relato de los hechos en primera persona. Fue allí cuando le asestó un golpe de puño en la cabeza.

La directora del Hospital López Lima, Ana Senesi, también dialogó con RIO NEGRO e informó que la trabajadora de salud fue atendida en la guardia y que está "fuera de peligro". Además, aseguró que realizarán la denuncia formal correspondiente desde la institución y que lograron identificar a la agresora.

"Esto no es un hecho aislado. Viene pasando hace mucho (...) Muchas veces nos han agredido, aunque creo que es la primera vez que nos golpean físicamente", relató la mujer víctima.

Fueron sus propios compañeros de la guardia quienes informaron sobre lo sucedido y decidieron cerrar el servicio de imágenes por la agresión. "Le acaban de pegar una piña en la cabeza a la médica en la guardia", contó esta mañana uno de los médicos del SEM.

Más seguridad

Según explicaron los médicos, falta seguridad en el lugar, aunque desde el hospital ya se había pedido la presencia de efectivos policiales que tendrían que estar allí cumpliendo funciones.

"Necesitamos más seguridad. Yo trabajo con miedo, porque ya me había agredido verbalmente un paciente", agregó la víctima. "No sabes que te puede pasar", señaló.

"La situación en la guardia es un caos", agregaron sus colegas quienes repudiaron el hecho.