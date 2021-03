Una vergüenza

Siento profunda vergüenza , no por la actitud de éstos títeres comandados por despreciables vivitos que los explotan cerebralmente, aprovechándose de que no deben haber tenido educación, ni alimentación mínima, con lo que ahora solo tienen la cabeza para que el cuerpo no les termine en punta.

Pero sí siento profunda vergüenza por la crónica , titubeante, cobarde y tardía respuesta de la Justicia, que durante toda la vida de aportantes hemos sostenido, y por ahora seguimos sosteniendo. Esperemos que empiecen a darse cuenta que tienen que cambiar, sobre todo en casos como éste, donde tienen las pruebas, evidencias , y sobre todo las miradas atentas de la sociedad, para actuar sin demoras.

Muchas gracias.

Luis E. Anzorena

DNI 8.149.182

Roca