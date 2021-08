Vacunas covid: solo dos pacientes con dos dosis llegaron a las terapias de Roca

A poco de llegar a las 100.000 dosis contra covid-19 colocadas en Roca, desde las tres terapias intensivas de la ciudad grafican con estadísticas los efectos de la vacunación y promueven a la población completar esquemas lo antes posible.

Las terapias del Hospital López Lima, el Sanatorio Juan XXIII y la Clínica Roca nunca dejaron de estar llenas y más ante el último aumento de casos en el mes de julio.

Pese a la baja nacional en nivel de ocupación, Roca continúa siendo centro de derivación de casos de todo el Alto Valle hasta Río Colorado y de la Línea Sur; y por lo que no hay impasse a la hora de la admisión de pacientes graves desde distintos lugares, incluso de pacientes de Cinco Saltos o Catriel que no pueden ser canalizados en Cipolletti.

Sumado a la larga estancia de los pacientes covid-19 quienes permanecen internados entre 30 y 60 días, el respiro en las terapias por la campaña de vacunación tarda en llegar a la región. Sin embargo, hay cifras que dan cuenta de los efectos y la eficacia de la campaña de inmunización.

LA COMUNA relevó las tres terapias intensivas de la ciudad -una del sector público y dos del sector privado- y hasta el momento solo dos personas con el esquema completo de vacunación covid-19 llegaron a cuidados críticos.

Una en el hospital Francisco López Lima quien continuaba internada al momento de la consulta; y otra en el Sanatorio Juan XXIII. En la Clínica Roca, no hubo ningún caso hasta ahora. En el caso del Sanatorio Juan XXIII, cuando cayó grave el paciente, de 75 años, se había colocado el segundo componente hacía cinco días.

Es un dato significativo teniendo en cuenta que estas terapias son representativas de la realidad regional, teniendo en cuenta que absorben la demanda de una vasta y poblada región, que tiene una población estimada de 300.000 habitantes.

Los datos fueron consultados a los jefes de cada servicio, quienes aportaron que las personas internadas por covid en cuidados críticos por lo general no tienen ninguna dosis o sólo una.

“Los pacientes graves son los que no tienen el esquema de vacunación completo” Cristina Orlandi, jefa Terapia Intensiva hospital Roca

En el Juan XXIII solo tuvieron un caso de internación en UTI con dos dosis pero la segunda dosis había sido colocada cinco días atrás. Y había pacientes internados con una dosis al momento de la consulta, con comorbilidades.

“Tenemos casos de personas jóvenes. Una persona joven que no se vacunó y está con un cuadro grave. Eso es lo importante de tratar de promover: que no existan casos de gente que no se vacune”, analizó Marcelo Cabana, referente de la terapia intensiva del sanatorio.

Foto: Juan Thomes

“Lo único que tenemos en este momento para combatir esta pandemia son las vacunas. Hay que vacunarse (…) No me parece que sea algo a discutir en este momento la utilidad de la vacuna”, insistió.

En la Clínica Roca, fue consultado el servicio que dirige Juan Ferrero. Indicaron que no hubo pacientes con dos dosis en UTI en esa institución hasta ahora. Casi un 50% de los pacientes internados tenía covid y el rango de edad en esta segunda etapa prevaleció entre los 30 y los 65 años.

Patricia Vogl, intensivista que presta funciones en la terapia de Allen, sumó su visión al tema. “La mayoría de los pacientes que evolucionan de manera grave son pacientes que tienen o una sola dosis o ninguna. Es una excepción aquel paciente grave con dos dosis”, expresó.

La médica está participando de un estudio multicéntrico liderado por la Sociedad Argentina de Medicina desde el cual se está investigando la forma de evolución en los pacientes vacunados y los no vacunados. “Hay una diferencia abismal”, adelantó la profesional.

Son casos aislados. Lo único que tenemos ahora para combatir esta pandemia son las vacunas" Marcelo Cabana, Jefe Terapia Intensiva Juan XXIII

Otro de los indicadores de la efectividad de la vacuna podría ser la diferencia de edad de los pacientes que llegan a terapia respecto a la primera ola.

“El cambio de edad de los pacientes de terapia es una muestra, antes teníamos pacientes que superaban los 60 años hoy tenemos pacientes menores de 60 años que son los que se empezaron a vacunar después (…) los que se demoró en vacunar, y los que estuvieron mucho tiempo con una sola dosis de vacuna”, explicó Cabana en su análisis.

Las terapias siguen al 100%: algunos factores que lo explican

“La terapia intensiva del sanatorio desde agosto del año pasado que está llena. Tuvimos cuatro días hace dos semanas atrás donde hubo tres camas libres, pero después con todas ocupadas”, contaron desde la UTI del Juan XXIII, la institución que más unidades operativas tiene actualmente en la ciudad (20).

Adjudican esa situación principalmente a dos factores. Por un lado, que sigue habiendo una importante cantidad de contagios covid-19 por día, si bien desde Provincia sostuvieron que hubo una leve baja en el Alto Valle del 5%, en promedio hay 40 casos nuevos por día.

Por otro lado, adjudican la ocupación plena a que Roca es centro de contingencia en terapia intensiva. Es epicentro de derivaciones desde Río Colorado todo el Alto Valle y Valle Medio; la Región Sur y también de ciudades del Alto Valle Oeste cuando se satura el hospital cabecera en Cipolletti.

“Pacientes de General Roca en la sala de terapia nosotros tenemos no más del 30%. El resto son pacientes derivados (de otras localidades)”, señaló el intensivista Marcelo Cabana.

“Las terapias siguen ocupadas porque sigue habiendo casos. Los casos que son más emergentes son las personas que no se han vacunado y los pacientes covid que sobreviven, son pacientes que están mucho tiempo internados en UTI entre 30 y 60 días por eso hasta que se descompriman las terapias va a pasar un tiempo”, concluyó Vogl.

Dosis 90.000 dosis de vacunas covid-19 ya se colocaron en Roca aproximadamente entre primer y segundo componente. 7.000 personas recibieron segunda dosis la semana pasada, tras más de tres meses de espera en algunos casos.

Casi 7.000 nuevos esquemas completos en Roca

En las seis jornadas a demanda con segundas dosis, cerca de 7.000 roquenses completaron sus esquemas de vacunación la semana pasada en la colonia penal.

Una gran parte fueron roquenses que desde abril y mayo, hace tres meses o más, esperaban el segundo componente Sputnik. Hasta el jueves se hicieron combinaciones de vacunas con Moderna y Astrazeneca, con un 90% de aceptación. A nivel provincial, se estima que solo un 10% de los que fueron convocados decidió esperar el componente ruso.

Pero además, también completaron inmunización personas vacunadas en junio y julio con Astrazeneca y Sinopharm.

Desde el lunes pasado, fue constante la asistencia de vecinos de Roca al vacunatorio covid, tanto que en horarios pico, se formaron filas.

Foto: Juan Thomes

La estrategia nacional es llegar al 60% de los mayores de 50 con segundas dosis porque es el grupo que más ingresa a terapia” Fabián Zgaib, ministro de Salud de Rio Negro

La combinación de vacunas siempre fue optativa y está aprobada por el Ministerio de Salud de la Nación; desde donde recomendaron hacerlo por una cuestión de tiempos y de demorar el ingreso de la variante Delta.