Valentina Muñoz salió de la clínica después de sufrir un ACV: ''estoy sin movilidad en mis piernas''

Luego de vivir un momento muy difícil, Valentina Muñoz atraviesa las primeras horas de su recuperación. Tras padecer un ACV, la ciclista oriunda de Maquinchao compartió un video en las redes sociales explicando su situación y agradeciendo la ayuda y el afecto recibido en esta semana.

Valentina tiene 20 años y es una de las grandes deportistas de la región. Representa a su ciudad y provincia en competencias nacionales e internacionales, con un trabajo previo que implica mucho esfuerzo.

La joven rionegrina habló desde su hogar: ''Contarles que ya estoy en mi casa, me dieron el alta. Hace dos días ya estoy acá, quiero principalmente agradecerles a todos los que se han preocupado por mi, por mi salud y cómo estaba. Se sintió mucho el cariño de la gente''.

Muñoz describió el momento que le tocó vivir con detalles muy puntuales. ''Quiero contarles que eestoy bien, tuve un ACV isquémico. Estaba estudiando y empecé a sentir que se me dormí esta mano (la derecha). Me pareció raro, me puse agua y nada. Cuando me paré me sentí mal, justo me iba a almorzar con mis abuelos. Me di cuenta que tenía dificultades para hablar y no podía decir lo que estaba pensando''.

La deportista zonal dijo que fue trasladada al hospital enseguida, ''me asistieron y cuando me paré no pude coordinar el paso. Ahí me asusté aun más''. Entonces, fue llevada al hospital Francisco López Lima de Roca, donde permaneció un par de días.

''Estoy sin movilidad en las piernas, me cuesta caminar, pararme sola. Perdí la fuerza en mis piernas, esa es una de las cosas que más me impactó. Ahí me di cuenta de todo lo que me pasó'', subrayó Muñoz.

Lo que padeció Valentina generó preocupación en el público deportivo. En ese sentido expresó que: ''Como ustedes saben soy ciclista y una de las peores cosas que nos puede pasar es esto, pero soy consciente de que lo que me pasó es algo groso. Pude recuperar el habla muy rápido, aun estoy recuperando la fuerza de mi mano. Tengo fe que voy a salir adelante rápido, tengo mucha gente que me acompaña. Me quedan hacerme varios estudios pero tengo fe que todo va a salir bien. Esto es un proceso largo que me queda todavía por recorrer.

Muñoz no quise dejar de mencionar a quienes la ayudaron y agradeció cada gesto de cariño que recibió de manera directa o indirecta. ''Agradecerles mucho a todos los que me escribieron, los que se comunicaron con mi papá, con mi familia. Al hospital de Maquinchao, a las enfermeras que me contuvieron. Al hospital de Roca, al López Lima, estuve internada ahí varios días. A los kinesiólogos, a Miriam y Jorge, que fueron lo más parecido a mis papás que tuve en esos días. A las enfermeras del López Lima que estaban siempre pendientes de mi'', declaró.

Finalmente, la ciclista de la Línea Sur cerró su mensaje: ''quería contarles como es mi situación. Espero volver a caminar pronto y volver a estar en las carreras aún más pronto. Gracias y van a seguir teniendo novedades mías pronto. Saludos a todos y gracias''.

La publicación en su cuenta de facebook tuvo muchos comentarios positivos y muestras de apoyo.