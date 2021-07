La ciclista olímpica Valentina Muñoz sufrió un ACV y está internada en Roca

Con mucha Incertidumbre, la familia de Valentina espera un nuevo parte médico en el Hospital López Lima, donde fue internada la joven promesa del ciclismo regional, producto de un Accidente Cardiovascular (ACV).

“La descompensación de Vale se produjo por un coágulo sanguíneo que tapó una arteria”, explicó su padre, Claudio Germán Muñoz, quien dialogó esta mañana con RIO NEGRO. Informó que por el momento se encuentra estable y desde las primeras horas de este lunes aguardan una mejoría.

“Valentina está estable, pero seguirá internada y nosotros estamos a la espera de un nuevo parte médico. Después del mediodía, el neurólogo nos va a informar que arrojaron los últimos estudios que se realizaron”, agregó el hombre.

Se sabe que el accidente afectó parte del habla y llevó a la pérdida de memoria de la joven, de 20 años de edad. El hecho ocurrió mientras Valentina realizaba tareas domésticas en su casa, en la localidad de Maquinchao. De allí fue trasladada al hospital local y, posteriormente, al nosocomio de Roca donde se encuentra con una lenta evolución.

Valentina se encontraba con controles post covid y estaba abocada a sus estudios terciarios. Estaba cursando la carrera para ser nutricionista en Villa Regina, con clases virtuales. Su papá contó que por el momento no estaba realizando actividad deportiva; ya que afrontaba estos controles tras la enfermedad de covid-19.

Valentina es una de las deportistas que recibió “la llama Olímpica de la juventud” en representación de los 4.000 jóvenes atletas que compitieron en Buenos Aires 2018. Junto a ellos ese día estuvo Walter Pérez, leyenda del ciclismo argentino y campeón Olímpico en Beijing 2008.

En redes sociales, y a través de notas de periodistas, se acumulan mensajes de aliento y deseos de pronta recuperación para Valentina.

"No he podido verla, en estos momentos estoy en Cinco Saltos y viajando en breve para Roca; Aida Álvarez (mamá de Valentina) se encuentra en el hospital y me contó que está algo estable, pero de todos modos hay incertidumbre porque estamos esperando las palabras del médico”, remarcó Claudio.

Cabe destacar que la joven de Maquinchao tiene una vertiginosa historia en el ciclismo, que impacta de solo repasar sus inicios. Originaria de una familia de ciclistas, comenzó a pedalear allá por el 2013 y 2014.

Los resultados no tardaron en llegar: logró su primer campeonato argentino en 2016 y, a partir de allí, nada la ha frenado. Obtuvo la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2017, en Santiago de Chile, donde ganó la contrarreloj individual femenina en el ciclismo de ruta, uno de sus logros más importante en su joven carrera. Además, tuvo otras destacadas participaciones en el ámbito regional y local.