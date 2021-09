Vista se quedó con la participación de ConocoPhillips en Vaca Muerta

Por la transacción, Vista no hizo ningún pago por adelantado y asumió un carry de inversión en ambos bloques de 77 millones de dólares. (Foto: gentileza)

La petrolera que lidera Miguel Galuccio, Vista Oil&Gas, adquirió la participación en dos bloques de Vaca Muerta que tenía la empresa norteamericana Conocophillips desde 2019. Así lo anunció la operadora a través de un comunicado a la Bolsa.

Se trata de las áreas Aguada Federal y Bandurria Sur, ambas operadas por la empresa alemana Wintershall Dea, ambos bloques están sobre la ventana de shale oil de la formación. La intención de venta por parte de Conoco, que fue anticipada por Energía On, se conoció en el último trimestre de 2020.

Según pudo averiguar este medio, el proceso de compra por parte de Vista se inició hace unos meses y recién ahora se concretó. De esta manera, Wintershall continuará siendo la operadora del bloque, mientras que la firma Galuccio aprovechó una oportunidad para ampliar su acreaje en Vaca Muerta.

Por la transacción, Vista no hizo ningún pago por adelantado y asumió un carry de inversión en ambos bloques de 77 millones de dólares.

"Es una oportunidad única para fortalecer nuestra posición como uno de los líderes en Vaca Muerta. No solo incorporaremos activos core a nuestra cartera, contribuyendo aún más a nuestro potencial de crecimiento y valor para nuestros accionistas, sino que además aportaremos al proyecto nuestro know how en eficiencia y en el desarrollo de operaciones seguras y sustentables", señaló Miguel Galuccio.