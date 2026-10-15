Buscan voluntarios para trabajar en la Antártida y pagan hasta 2.500 euros por mes: cuáles son las condiciones

La organización británica UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT) busca personal para trabajar en una antigua base histórica de la Antártida y colaborar con el seguimiento de pingüinos. La propuesta ofrece hasta 2.500 euros mensuales por una estadía de cinco meses, con alojamiento, comida y equipamiento incluidos.

El trabajo se desarrolla en Port Lockroy, un sitio ubicado en la isla Goudier, en el archipiélago Palmer. Según la información difundida sobre la convocatoria, los puestos combinan atención al público, conservación patrimonial y tareas de monitoreo de la fauna local.

Dónde queda Port Lockroy y qué trabajo ofrece la fundación británica en la Antártida

La base fue establecida en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, como parte de la Operación Tabarín. Tras quedar abandonada en 1962, fue restaurada y convertida en un museo, una tienda de recuerdos y una oficina postal conocida como Penguin Post Office.

Entre noviembre y marzo, miles de turistas llegan en cruceros de expedición para conocer el lugar. El equipo contratado debe atender a los visitantes, organizar la venta de productos y procesar las cartas y postales que se envían desde uno de los puntos más remotos del planeta.

Las tareas también incluyen el seguimiento de los pingüinos papúa que habitan la isla. Los trabajadores colaboran con los censos de la colonia y registran información sobre la reproducción de las aves, la cantidad de nidos y el desarrollo de los polluelos.

Cuánto pagan por trabajar en la Antártida y qué gastos cubre la organización

La remuneración publicada para estos puestos se ubica entre 1.700 y 2.500 euros mensuales, según las condiciones del cargo. La organización también cubre el alojamiento, la alimentación y el equipamiento necesario para afrontar las temperaturas bajo cero.

La estadía requiere adaptarse a condiciones de vida exigentes. La base no dispone de agua corriente y el suministro de agua potable depende de los recipientes que se trasladan desde las embarcaciones. Las duchas suelen limitarse a una vez por semana y pueden espaciarse si el clima impide la llegada de barcos.

La convivencia en un espacio reducido, los servicios limitados y las exigencias físicas forman parte de la experiencia. Además, el equipo debe respetar medidas para proteger a la fauna, limitar los recorridos por determinadas áreas durante las primeras semanas y realizar los recuentos cuando las condiciones de la colonia lo permiten.