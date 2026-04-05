Es oficial: estos son los nuevos horarios para cruzar a Chile desde Neuquén y cuenta regresiva para un cierre clave

El flujo hacia la cordillera cambia de ritmo. A partir de este domingo, 5 de abril, viajar a Chile desde Neuquén requiere una planificación extra: el país vecino entró oficialmente en su horario de invierno, lo que obligó a una readecuación inmediata en las barreras de los pasos internacionales.

Con el ajuste de los relojes trasandinos, Chile ahora tiene una hora menos que Argentina. Este descalce horario es el primer obstáculo para los viajeros: si no se coordina bien la salida, muchos podrían encontrarse con la atención cerrada o demoras inesperadas en las aduanas.

El nuevo cronograma de los Pasos Fronterizo en Neuquén

La Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras oficializó las franjas de atención que rigen desde hoy. La prioridad es garantizar el tránsito seguro antes de que caiga la luz solar y bajen las temperaturas en las zonas más altas de la cordillera.

Así quedan los horarios de apertura y cierre:

Paso Cardenal Samoré: Atención de 09:00 a 19:00 horas.

Atención de horas. Paso Pino Hachado: Habilitado de 09:00 a 18:00 horas.

Habilitado de horas. Paso Mamuil Malal: Funcionará de 09:00 a 18:00 horas.

Funcionará de horas. Paso Hua Hum: Es el que más tiempo permanece abierto, de 09:00 a 20:00 horas.

Es el que más tiempo permanece abierto, de horas. Paso Icalma: Operará desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.

Operará desde las horas. Paso Pichachén: Atenderá de 08:00 a 18:00 horas (atención a su cierre por la temporada invernal).

Alerta por el cierre de Pichachén y el factor nieve

El cambio de horario no es la única novedad. El Paso Pichachén tiene los días contados: las autoridades confirmaron que realizará su cierre definitivo de temporada este 10 de abril. Al ser un paso de alta montaña con infraestructura estacional, la llegada del crudo invierno patagónico obliga a clausurar la vía hasta la próxima primavera.

Por otro lado, Vialidad Nacional y las fuerzas de seguridad fronterizas ya activaron el protocolo de temporada baja. El dato clave para el conductor: la portación obligatoria de cadenas ya no es una sugerencia, sino un requisito exigible ante las primeras heladas que empiezan a cristalizar las calzadas en las rutas nacionales 231, 242 y la provincial 13.

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