Es oficial: estos son los nuevos horarios para cruzar a Chile desde Neuquén y cuenta regresiva para un cierre clave
El país trasandino atrasó sus relojes y los centros de frontera neuquinos readecuaron sus esquemas de atención. Qué paso cierra esta temporada y qué precauciones tomar con el huso horario.
El flujo hacia la cordillera cambia de ritmo. A partir de este domingo, 5 de abril, viajar a Chile desde Neuquén requiere una planificación extra: el país vecino entró oficialmente en su horario de invierno, lo que obligó a una readecuación inmediata en las barreras de los pasos internacionales.
Con el ajuste de los relojes trasandinos, Chile ahora tiene una hora menos que Argentina. Este descalce horario es el primer obstáculo para los viajeros: si no se coordina bien la salida, muchos podrían encontrarse con la atención cerrada o demoras inesperadas en las aduanas.
El nuevo cronograma de los Pasos Fronterizo en Neuquén
La Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras oficializó las franjas de atención que rigen desde hoy. La prioridad es garantizar el tránsito seguro antes de que caiga la luz solar y bajen las temperaturas en las zonas más altas de la cordillera.
Así quedan los horarios de apertura y cierre:
- Paso Cardenal Samoré: Atención de 09:00 a 19:00 horas.
- Paso Pino Hachado: Habilitado de 09:00 a 18:00 horas.
- Paso Mamuil Malal: Funcionará de 09:00 a 18:00 horas.
- Paso Hua Hum: Es el que más tiempo permanece abierto, de 09:00 a 20:00 horas.
- Paso Icalma: Operará desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.
- Paso Pichachén: Atenderá de 08:00 a 18:00 horas (atención a su cierre por la temporada invernal).
Alerta por el cierre de Pichachén y el factor nieve
El cambio de horario no es la única novedad. El Paso Pichachén tiene los días contados: las autoridades confirmaron que realizará su cierre definitivo de temporada este 10 de abril. Al ser un paso de alta montaña con infraestructura estacional, la llegada del crudo invierno patagónico obliga a clausurar la vía hasta la próxima primavera.
Por otro lado, Vialidad Nacional y las fuerzas de seguridad fronterizas ya activaron el protocolo de temporada baja. El dato clave para el conductor: la portación obligatoria de cadenas ya no es una sugerencia, sino un requisito exigible ante las primeras heladas que empiezan a cristalizar las calzadas en las rutas nacionales 231, 242 y la provincial 13.
Tips para no fallar en la Aduana
- Diferencia horaria: Recordá que cuando en Argentina son las 10:00, en el control chileno son las 09:00.
- Documentación: Revisar vencimientos de DNI y autorizaciones de menores antes de llegar a la barrera.
- Estado de rutas: Consultar el parte oficial de Vialidad rionegrina o neuquina antes de encarar la subida, ya que el clima en la alta montaña cambia en minutos.
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