La influencer de 63 años que viaja sola en motorhome por el país y habla de su amor por Río Negro y Neuquén

Lía Pinciroli tiene 63 años y desde hace tres recorre las rutas del país haciendo realidad su sueño: viajar sola en motorhome. No se siente sola porque lo hace en libertad, como ella se lo propuso, sin dependeier de nadie ni que nadie dependa de ella.

«A los 59 venían los famosos 60 y yo con hijos grandes dije, qué voy a hacer. Y empecé a buscar mi sueño, el que vas postergando, que era viajar en casa rodante, siendo el capitán yo. Me decidí, lo hice y bueno, ya pasaron casi 4 años y sigo viajando. Yo soy de Villa Gesell, vivo en Córdoba», contó a los micrófonos del programa «Digo» en RÍO NEGRO RADIO.

Tiene tres hijos de 34, 31 y 27 años que le brindan un apoyo fundamental a su proyecto, «Mechando Rutas», que ya tiene miles de seguidores en las redes sociales. «Sin mis hijos no lo hubiera podido hacer porque una cosa es cumplir el sueño y otra cosa es hacerlo. Los tres me apoyaron, me ayudaron en la elección de la casita», expresó.

Foto gentileza Lía Pinciroli Instagram.

Su hjo varón se ocupó de transformar el vehículo en un espacio habitable para viajar y dormir; su hija mayor es arquitecta y diseñó parte del interior de la motorhome; y la menor, que es publicista, tomó las redes y la inició en Instagram.

Al principio Lía dijo que viajaría bastante, bastante. Pensó tres semanas o un mes al año. Pero un viaje sucedió al otro y al otro. «Al día de hoy casi no me he bajado. Llegué a la una de la mañana e hice un viaje de 10.900 km. Algo increíblemente hermoso. En todos mis viajes he tenido mucha suerte, han sido hermosos, con buena experiencia», agregó.

Foto gentileza Lía Pinciroli Instagram.

Lía tiene una gran comunidad de seguidores. La pregunta más frecuente que le hacen es cómo se animó. «Y me animé», responde, «hay que confiar porque la gente tiene esos prejuicios de que te van a matar en la ruta, no sabes nada de mecánica. Los camioneros cuando ven un auto parado enseguida son solidarios. Todo el mundo te ayuda. Nunca sentí una situación de riesgo», confió.

«Yo amo Río Negro «: Lía Pinciroli viaja sola en motorhome

Hace poco estuvo de paso por nuestra región y habló de las impresiones que le dejó. «Yo amo Río Negro. Cuando yo era chica, iba a un campo muy cerquita de General Conesa y Pomona. Y tengo tantos recuerdos de ahí. No te digo que estoy en mi casa, pero la gente te hace sentir en su casa. Ahora visité cerca de Conesa, un montón de chacras, me invitaron a comer cerezas, duraznos, a tomar vino. Son provincias maravillosas, que vos no puedes decir que no son hermosas. Son todas lindas y en todas te reciben con tanto tanto cariño. Yo a Río Negro y a Neuquén voy a seguir yendo toda mi vida», reveló.

«A mí me encantó relacionarme con la gente y y a todos les digo, hay que animarse. Hay que vivir, viajar, cumpliar sueños, vida hay una sola, siempre siendo responsable, y no jorobando a nadie, es lo que yo trato de hacer. Y si me equivoco en algo no es de mala», finalizó.

