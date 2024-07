Neuquén: la ocupación hotelera fue del 80% en dos y tres estrellas, tras el inicio de las vacaciones de invierno en Buenos Aires

La ocupación hotelera en Neuquén tuvo un repunte con el inicio del receso invernal en Buenos Aires, que esta semana vive sus primeros siete días de descanso de invierno.

«Históricamente cuando arrancan las vacaciones en esa provincia eso se refleja en un fuerte movimiento. Y otra vez ocurrió. Entre viernes, sábado y domingo hubo un 80% de plazas cubiertas en hoteles de dos y tres estrellas y un 40% en los de 4 estrellas» aseguró Joaquín García González, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica neuquina, en diálogo con Río Negro Radio.

Neuquén, una ciudad que invita a desconectarse

Con esas cifras se aguarda que en los próximos días la actividad se dé de manera fluctuante, y sigan experimentándose picos de público durante los fines de semana.

Mucha gente llegó a la provincia al comenzar el receso invernal en Buenos Aires

«Seguimos bajos, pero se notó el incremento. Para la misma época del año pasado cerrábamos los fines de semana y las fechas de alta ocupación con un promedio general para el rubro del 60%, y ahora lo hacemos al 40%» precisó el comerciante.

En ese contexto informó que están trabajando con promociones y acciones para tentar al público. «Hay que salir a arremangarse y buscar al cliente. Cada establecimiento está ofreciendo sus propias ‘promos’, como descuentos en la segunda noche, o pernoctás tres y y pagás dos…» ejemplificó.

El bus turístico, una de las atracciones neuquinas

Por último reconoció que la hotelería aún no recuperó los números de ocupación previos a la pandemia.

«Está costando la reactivación. En el verano se notó que la clase media no pudo viajar. Y más allá del tema económico hay que ser realistas, la situación post pandemia produjo que se ofrecieran muchos alojamientos que no están habilitados. Por eso hoy es mayor la oferta ante la misma demanda» analizó.

