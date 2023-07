Vacaciones de invierno en Bariloche: lo que hay que saber para esquiar en el cerro Catedral

Las nuevas telesillas abrieron nuevas posibilidades para recorrer el cerro.

Una nueva temporada de invierno está en marcha, y el destino turístico por excelencia en la ciudad es el Cerro Catedral, donde miles de visitantes disfrutan a diario de la nieve en el centro de esquí más grande de Sudamérica. La montaña, totalmente vestida de blanco, ofrece este año nuevos medios de elevación que cambiaron por completo la recirculación en la montaña y 40 cañones de nieve que dan garantía a uno de los principales anhelos de todo turista: poder bajar esquiando hasta la Base. Eso sí, a preparar los bolsillos porque los precios tuvieron un importante incremento.

Las nuevas telesillas

Entre las nuevas telesillas se encuentran Cipres, una segunda séxtuple que comienza en la Base y llega hasta Plaza, un área exclusivamente para principiantes; y Ñire, una cuádruple que desde allí va hacia la zona Sur, generando un ascenso en ese sector de la montaña mucho más rápido y con mayor cantidad de pasajeros que lo que ofrecía la antigua línea de Princesa. La capacidad máxima pasó de 800 a 2500 personas hora.

“El cambio es muy beneficioso por la logística que ofrece, evitas las filas y tenés más opciones, son dos nuevas pistas y un camino para principiantes, es muy importante porque ayuda a que la progresión metodológica sea más fácil”, asegura en diálogo con Río Negro Nicolás Pagni, un instructor que presta servicio hace 20 años, tanto en Catedral como Aspen, Estados Unidos, donde hace doble temporada.

Y agrega: “Por la pista Cascada podes esquiar siempre hasta la Base porque tenés toda la nueva línea de cañones, es fundamental”. Y es que, además de los medios, también se instalaron 20 nuevos cañones de fabricación de nieve, un recurso que hoy usan todos los centros de esquí del mundo para garantizar la presencia de nieve, tan afectada en los últimos años producto del cambio climático. Si bien su puesta en marcha requiere de una combinación perfecta de humedad y temperatura, la nieve que generan es siete veces más rendidora que la natural.

Para quienes dan sus primeros pasos en la nieve, además de todo el Play Park de la Base que tiene pendientes acordes y medios amigables como las Magic Carpet, también se modificó la primera línea de Princesa que pasó a llamarse Princesita y permite conectar un sector apenas más elevado, con un nuevo camino verde denominado Zorrito que desembarca en la Base.

María Eugenia Corrias y Federico Lampazzi, llegaron desde El Palomar, junto a sus dos hijas de 13 y 5 años, para disfrutar de las vacaciones de invierno. “Es la tercera temporada que venimos, la verdad es que nos encanta. Este año compramos cosas por anticipado, por ejemplo, la escuelita de esquí para la más chiquita, lo que no sabíamos en ese momento era el precio que iba a tener el pase, y la verdad que después nos tomó por sorpresa pero bueno si me preguntas los medios nuevos son rapidísimos y silenciosos, y la pista espectacular no se ve nada marrón, los cañones están prendidos a full, y bueno me cobraron más pero invirtieron”, expresa María Eugenia.

Cuánto cuesta esquiar en el cerro Catedral

El pase diario para esquiar en Cerro Catedral para un mayor de 11 años pasó de costar $10000 pesos en 2022 a $29000 esta temporada. Y ya desde el año pasado no existe valor diferenciado por temporada, es lo mismo julio, agosto o septiembre. Como ventaja, los pases de varios días ahora son siempre flexibles y se pueden usar durante la temporada actual o la próxima. Este es un gran beneficio, porque con la naturaleza nunca se sabe, y en caso de haber viento o mal clima, está la posibilidad de no subir y dejar el pase para otro día. Para sumar un pequeño descuento del 5% en cualquiera de los servicios, siempre es recomendable la compra online (www.catedralaltaparagonia.com) que además agiliza las colas en boleterías.

Mariana D’elío, de Ramos Mejía, pasea junto sus hijos Gino (5) y Allegra (9), que mientras esperan para equiparse a primera hora de la mañana, saltan felices a su alrededor y esperan ansiosos poder subir a la montaña. “A mi lo que más me gusta es tirarme por las pistas”, dice Allegra con una gran sonrisa. Y Mariana, que solo está de acompañante en esta ocasión, agrega entre risas: “Yo ya probé pero no soy buena esquiando, nos tomamos una semana de vacaciones, vamos a estar acá y después dos o tres días en San Martín de los Andes, la verdad es que ya conocíamos pero lo elegimos por todo lo que tiene Bariloche, la gastronomía y la variedad de propuestas”.

Opciones en el cerro Catedral para los que no esquían

Para quienes llegan a la montaña sin intenciones de esquiar, hay otras opciones, desde jugar con la nieve en la Base sin costo alguno, hasta un paseo como peatón ($13.500) en el Cable Carril o telecabina Amancay, con posibilidad de acceder a miradores y algunos de los 13 paradores gastronómicos de altura que ofrece la montaña. Incluso, para los más intrépidos, están las caminatas con raquetas de nieve, un circuito guiado de 45 minutos, que se contrata aparte del ascenso por $6000.

Jonathan Gomez, con su mujer Graciela y sus hijos Jonathan (14) y Thiago (9), viajaron a Bariloche desde Mar del Plata, por primera vez. “Vinimos cuatro días, estamos en un hotel en el centro, y la verdad que nos encantó el cerro, la nieve y los paisajes, es muy impactante”, resaltaron. Consultado por los precios, Jonathan aseguró: “Están bastante altos, no es para cualquiera”. Es el segundo día que suben a Catedral, aunque solo para jugar con la nieve.

“El primer día vinimos sin ropa adecuada y tuvimos que volver al hotel porque los chicos estaban mojados y no daban más del frío”, expresó Graciela. Pero para el segundo se prepararon mejor y alquilaron ropa de nieve. Un equipo completo con pantalón, campera, guantes y botas se puede alquilar desde $6000 por persona por día, incluyendo para los chicos trineos plásticos. “Es lo que más disfrutamos”, finalizó Thiago antes de salir corriendo para deslizarse por la nieve una vez más.

Cómo llegar al cerro Catedral

Para acceder a la montaña en vehículo particular el camino está totalmente asfaltado y desde el centro son aproximadamente 18 kilómetros, hay un estacionamiento pago por 3500 pesos el día, cerca de los medios de elevación y los comercios; y otro gratuito, que si bien está alejado unos mil metros, tiene servicio de colectivos cada 15 minutos.

Las agencias de turismo ofrecen excursión desde $6500 por pasajero, con horario limitado a medio día, por la mañana o por la tarde. La opción más económica es el transporte público que cuesta 510 pesos, aunque como tiene poca frecuencia (cada hora alternando Bustillo y Pioneros), los colectivos suben y bajan bastante completos.

Algunos precios

Los precios varían de un metro a otro y algunos ofrecen descuentos por pago en efectivo.

* Las clases individuales por 2 horas se pueden contratar desde $50000 o $60000.

* En el caso de las grupales, son más accesibles, desde $14000 por persona para 12, hasta $21000 por persona para grupos de tres.

* Muchas de las personas que llegan a dar sus primeros pasos en la nieve, no poseen equipamiento propio. En el centro, en el camino de acceso y en la misma Base, hay numerosos rentals para alquilar botas, tablas, casco y bastones en el caso de esquí. El valor aproximado es de entre 12 mil y 15 mil pesos diarios.

* En la Base un chocolate caliente cuesta $1200, unas papas fritas con gaseosa desde $3500, tres empanadas más una pinta desde $4000 y una ensalada completa desde $5000. En los paradores de altura, los precios se elevan un poco.

Para alojamiento, siempre es recomendable reservar con tiempo. En Villa Catedral hay una capacidad de 7 mil camas, y en la ciudad se suman otras 20 mil. Más info: www.barilocheturismo.gob.ar.

De la telesilla Lenga en el 2022 a Ciprés y Ñire en el 2023

En julio de 2022, Catedral había inaugurado la telesilla Lenga, una cuádruple en el sector superior de la montaña, así como otras dos pistas con el objetivo de ampliar el sector esquiable donde mayor concentración de gente se registra. Esta temporada se sumaron Ciprés y Ñire, todas obras enmarcadas en el MasterPlan implementado por Catedral Alta Patagonia, a cargo de la concesión de los medios de elevación, con el fin de modernizar y mejorar la operatividad del centro de esquí.