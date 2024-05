Cachorros de mar: hacía snorkeling en Puerto Madryn, llegó la pandilla de lobitos más tierna y el video es genial

Como ocurre todos los años, entre los meses de enero y febrero nacen las primeras crías de lobos marinos de un pelo en el Área protegida Punta Loma, que se encuentra muy cerca de la ciudad de Puerto Madryn. Estos cachorros en sus primeras semanas de vida, tienen su pelo de color marrón oscuro, casi negro, y no saben nadar. Empiezan a interactuar en el agua en una zona de la playa de muy poca profundidad, y con el transcurso del tiempo, las madres los llevan en sus lomos para enseñarle a nadar sin alejarse demasiado de la costa.

Los lobitos son curiosos y sociables. Aquí, en la reserva Punta Loma, Puerto Madryn, Chubut. Fotos: Roberto Listro.

Para ésta época del año, los cachorros ya saben nadar, son muy curiosos, y se acercan en grupos hacia donde estamos haciendo snorkeling o buceando. No los vamos a buscar, ingresamos al agua y permanecemos a una buena distancia de la costa que se encuentra marcada por unas boyas flotantes en la superficie.

Hacía snorkeling y se acercaron los lobitos en Punta Loma.

Esto lo hacemos para no interferir en su comportamiento y claro está, es una de las reglas que debemos respetar para realizar la actividad. Si ellos quieren se acercan, y si no, van a mantener una distancia en donde se sientan cómodos.

A las crías las madres las llevan en el lomo para enseñarles a nadar. A esta altura del año ya se mueven solas.

Una curiosidad de los lobos marinos, es que tienen un tono de voz única al igual que tenemos nosotros, los humanos. Cuando la madre se aleja de la colonia para alimentarse y vuelve más tarde, realiza un «grito» mirando hacia la costa mientras están en el mar para buscar a su cachorro, y éste le devuelve otro «grito» para reencontrase.

Ése sonido tan particular que escuchamos en realidad no es un grito, es su voz, es su forma de comunicarse. Por ése motivo cuando estamos en la reserva no podemos hablar fuerte y mucho menos gritar, aunque nos gane la emoción al verlos.

Los lobos se comunican con sonidos.

Es precisamente para no interferir en su comunicación, y además, es otra de las reglas que debemos respetar mientras estemos en la reserva. Cada encuentro con un lobo marino es emocionante y muy especial, ya sea en la reserva o en cualquier otro sitio que estemos buceando, pero éste año en particular, aunque es una reserva permanente en donde podemos ver lobos marinos durante todo el año, lo hace más especial porque podemos ver como se recupera la población de Lobos Marinos, con los nuevos nacimientos.

