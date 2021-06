Zgaib: «Es inentendible lo que sucedió en Viedma, se pone en riesgo a la sociedad»

La situación que se vivió el sábado pasado en el vacunatorio de Viedma, que fue montado en el gimnasio municipal Fioravanti Ruggeri, generó malestar en el sistema sanitario. En este caso, el ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, se refirió a esas 600 personas que confirmaron el turno para vacunarse y no asistieron que "no se entiende", y que con esta actitud "se pone en riesgo a la sociedad".

Según consigna el comunicado de prensa, el funcionario remarcó que no se entiende ni se puede explicar por qué tanta gente no se presentó, a pesar de haber confirmado su turno. “Con la necesidad de vacunarse que tiene mucha gente, es inentendible lo que sucedió”.

Detalló que “la comunicación y el llamado para la entrega de turnos es persona a persona y hay mucho trabajo y mucho personal a tras de esto” y agregó “que la gente, no sabría porque razón, no aproveche esta oportunidad, no se puede explicar”.

Zgaib expresó que “se pone en riesgo al resto de la sociedad porque las personas que no están vacunadas son las que hoy en más proporción se infectan”.

Desde el hospital afirmaron que la aplicación de las dosis de esas 600 personas que no se presentaron a vacunarse, será reprogramada pero con otros convocados.