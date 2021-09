A rodar: los Rolling Stone ya no se quedan en casa

Hoy es el día. O más bien la noche. La noche que llega después de un largo paréntesis por culpa de la pandemia que los tuvo en casa, a ellos que lo que mejor les sale es salir a rodar; la noche que llega después haber perdido a un enorme compañero, Charlie Watts.

La gira No Filter de 2021 de los Rolling Stones, hará historia, desde hoy. Allí arriba del escenario, sumados, habrá 288 años de pura experiencia y de rock, sobre todo. En el lugar de Watts estará Steve Jobes

Como precalentamiento, el lunes último por la noche y frente a un grupo de invitados, la banda hizo un show en el Estadio Gillette en Foxboro, Massachusetts, el grupo tocó 14 canciones y dedicó el espectáculo a Charlie Watts

De no haber cambios de último momento, el No Filter Tour será una de las giras más largas que haya realizado cualquier grupo. Arrancaron el 9 de septiembre del 2017 en Hamburgo.

Hasta el momento, fueron 60 shows celebrados a los cuales asistieron 2 millones 290 mil personas y recaudaron 415 millones de dólares.

Tras la enfermedad de Jagger en 2019, se cancelaron algunas fechas, y regresaron al camino el 19 de junio en Chicago para terminar dos meses de gira el 30 de agosto en Miami.

En ellos todo es histórico. Así que repasemos algunas cifras que los marcaron:

- 102: Donde todo comenzó -Un departamento del oeste de Londres, cigarrillos, dos colchones en el suelo, platos sucios... Fue en el número 102 de Edith Grove, entre vinilos de Chuck Berry y Muddy Waters, y medias sucias, donde los Stones vieron la luz. Situado en el ahora distinguido barrio de Chelsea, el piso fue reconstruido para una exposición en 2016.

Al menos 13 miembros: Aunque Mick Jagger se convirtió rápidamente en la cabeza visible del grupo, por los Stones pasaron muchos músicos. La historia empieza con tres chicos de barrio: Jagger, Keith Richards y Brian Jones. Pronto se les unen Bill Wyman y Charlie Watts, un batería de jazz al que todos querían en la banda y que acabó dejándose convencer para tocar con ellos. Ian Stewart, el pianista considerado “demasiado serio” por el mánager Andy Oldham, fue apartado de los escenarios en 1963 pero continuó tocando en las giras.

En 1969, Brian Jones, errático y drogadicto dejó el grupo. Poco después se ahogó en su piscina a los 27 años. Mick Taylor le sustituyó los primeros años y en 1975 Ronnie Wood tomó el relevo.

Ahora, después de la muerte de Charlie Watts, del cuarteto actual de los Stones solo quedan Jagger, Richards y Wood, ya que Bill Wyman dejó el grupo en 1993, cansado del ajetreo.

23 álbumes : los Stones publicaron 23 álbumes de estudio (25 en Estados Unidos), y sus ventas acumuladas se estiman en más de 200 millones . El grupo no pasa por el estudio para grabar temas originales desde 2005, cuando publicó “A Bigger Band”. Su último disco hasta la fecha, “Blue and Lonesome”, de 2016, son versiones de estándares de blues. Este año relanzan Tatoo You, un disco icónico, que cumple 40 años.

Todos números elocuentes, para una banda con el tiempo a favor que hoy vuelve a girar.

Curiosidades de los Rolling

The Rolling Stones: traducción: “Las Piedras Rodantes”.

En la jerga popular la expresión se aplica a los vagabundos (personas errantes que no echan raíces)

Según Richards, poco antes de la presentación en el Marquee Club, (lugar donde se presentaron por primera vez Los Stones), le preguntaron abrían Jones cómo se llamaba el grupo, como no tenía nombre, buscó a su alrededor y vio un disco de Muddy Waters que incluía la canción “Rollin´Stone”.





La rivalidad con los Beatles

No era tal y en realidad se llevaban bien y hasta se promocionaban entre ellos.

Mick Jagger hizo un coro en la canción de los Beatles “Baby You´re a Rich Man” y Paul McCartney y John Lennon les devolvieron el favor en el tema “We Love You”.