Adepa condenó abusos sexuales a periodistas denunciados en Tucumán

Los hechos se produjeron durante una conferencia de prensa en la casa de Gobierno de Tucumán.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) reiteró su enérgica condena ante la grave denuncia de las periodistas tucumanas Carolina Ponce de León y Mariana Romero, quienes manifestaron haber sido víctimas de abuso sexual durante coberturas periodísticas en la Casa de Gobierno de Tucumán.

En el caso de Ponce de León, de Radio Universidad de Tucumán, el hecho denunciado sucedió el domingo pasado, mientras cubría las elecciones generales; y en el caso de Romero, de América Tucumán y Canal 10 Tucumán, el 12 de septiembre, mientras cubría las elecciones PASO.

Tal como lo señaló a través de un mensaje en Twitter, «Adepa condena enérgicamente los hechos denunciados, se solidariza con las periodistas agredidas, insta a que la justicia esclarezca el caso y sancione a los responsables y exige al Gobierno de Tucumán que garantice la seguridad para que los trabajadores y trabajadoras de prensa puedan realizar sus tareas en forma adecuada» señala el comunicado.

En su denuncia policial, la Ponce de León detalló que fue manoseada en sus partes íntimas por tres militantes políticos que apoyaban al gobierno local. “En un momento, fui encerrada por tres personas. Una me metió la mano por adelante, otra por atrás, yo me puse la cartera entre las piernas para frenar esto un poco. En eso, a una de estas personas se le enganchó un anillo en un gancho que tiene mi cartera. Me daba tanta vergüenza la situación, quería llegar hasta donde estaban mis compañeras que se dieron cuenta de que algo me pasó por mi cara, me puse a gritar”, detalló Ponce de León.

Tras la denuncia de Ponce de León, Romero se animó a denunciar por Twitter una situación similar vivida durante las recientes PASO , en septiembre pasado.