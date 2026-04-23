Necrológicas de hoy, jueves 23 de abril de 2026

Con inmenso dolor despedimos a nuestro querido primo. Acompañamos con todo nuestro cariño a sus padres: Graciela Percat y Jorge Manso, a sus hermanos: Matías y Alejando, a su esposa: Roxana y a sus hijos Lautaro y Tiago; rogando por su descanso eterno. Siempre vivirá en nuestros corazones, recordándolo como la gran persona que supo ser. Sus primos: Mariano y Fernando Percat Fedalto y su tía política Olga Fedalto.

Serer, José Luis

La Comisión Directiva y Socios del Club Naútico Lago Pellegrini despiden con profunda tristeza a José Luis, uno de los socios fundadores y pilares históricos; no solo fue un pionero de la navegación en nuestra zona, sino un maestro generoso que transmitió su respeto y pasión por el agua. Su calidez humana y su compromiso incondicional con el club dejan un vacío inmenso entre sus amigos y toda la familia náutica. Gracias José Luis por las clases, y los consejos en el muelle y por haber sido parte fundamental del nacimiento de nuestra actividad en la región. Tu legado seguira vivo en cada vela que cruce el lago.Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor y elevamos una oración en su memoria .