El partido de Marcelo Rucci y los petroleros ya es el cuarto con más afiliados de Neuquén

Lleva poco más de un año al ruedo y solo tres meses desde que la justicia federal lo reconoció formalmente, pero Fuerza Neuquina y Federal ya es el cuarto partido con más afiliados de Neuquén.

El espacio que conduce el líder petrolero Marcelo Rucci se ubicó en 2025 por detrás del Movimiento Popular Neuquino, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical desplazando a otros con más historia y representación formal en el gobierno, según los datos publicados por la Cámara Nacional Electoral.

La provincia tiene en total unos 178.109 afiliados dentro de un padrón de 586.017 electores. Esto quiere decir que un 30,39% de las personas habilitadas a votar en Neuquén participa de un partido político, un porcentaje que está entre los más altos del país. En Río Negro, por ejemplo, ese número es el 19%.

El mapa de partidos políticos en Neuquén, sin embargo, aún conserva al MPN con principal elemento aglutinador: pese a que cayó respecto de su marca histórica, aún conserva el grueso de los afiliados provinciales, con 88.875 según los datos de 2025.

El partido que gobernó la provincia por seis décadas llegó a tener casi 120.000 afiliados en 2003 y supo conservar durante décadas un piso histórico de 100.000 miembros, pero lo comenzó a perder a partir del 2016, en coincidencia con cada vez más magros desempeños electorales.

En segundo lugar se ubica el PJ, con 20.072 afiliados hasta el año pasado. El peronismo de la provincia también viene experimentando una caída en sus adhesiones, pese a conservarse como el segundo partido con más afiliaciones.

Su mejor marca la tuvo en 2001, cuando llegó a superar los 30.000 afiliados, misma situación que la Unión Cívica Radical, que el mismo año, de mucha efervescencia política previa al «que se vayan todos», había alcanzado los 13.300.

El radicalismo también comenzó una senda decreciente desde entonces y hoy sigue siendo el tercer partido con más afiliaciones de Neuquén, pero con 8.801.

El partido de los petroleros mira al 2027

En el cuarto lugar del ranking, con 3.350 afiliados, irrumpió Fuerza Neuquina y Federal, partido que obtuvo su reconocimiento definitivo en la justicia federal en enero de este año. Se trata de la agrupación que formó el petrolero Marcelo Rucci y que tiene en su estructura a muchos de los dirigentes que están al frente del gremio.

Será el primer partido de distrito que se arrogue la representación de los trabajadores petroleros de Neuquén, tras una desafiliación en grupo del MPN, al que acusan «no existe más».

Rucci ya inició movimientos políticos de cara a las elecciones provinciales del 2027, aunque todavía no reveló cuál será finalmente la estrategia del partido: por ahora es aliado del gobernador Rolando Figueroa, aunque coquetea con el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo.

Qué otros partidos completan el ranking

En el ranking de afiliaciones sigue El Frente y la Participación Neuquina de Ramón Rioseco con 3.177 miembros. Un poco más lejos, el partido del intendente Mariano Gaido, Primero Neuquén, con 2.746 afiliados; Libres del Sur con 2.711; Más por Neuquén, el partido del líder de ATE, con 2.558 y más atrás Comunidad, la «columna vertebral» de la alianza La Neuquinidad de Rolando Figueroa, 2.465.

El resto de los partidos mantiene cifras similares al mínimo requerido hasta el año pasado para mantener la personería jurídica en Neuquén, que era de 2.280 afiliaciones. Para el 2026 ese número se aumentó a 2.344.