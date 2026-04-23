Ráfagas de más de 60 km/h y lluvias en la cordillera de Neuquén y Río Negro: qué dice el pronóstico para el Alto Valle
El otoño se pone riguroso en el norte de la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por vientos intensos en Neuquén y Río Negro, mientras que en Bariloche y San Martín de los Andes el frío llega acompañado de precipitaciones.
La región transita un jueves 23 de abril marcado por la inestabilidad climática. Según el reporte actualizado del SMN, el viento será el gran protagonista de la jornada, afectando tanto a las ciudades del valle como a los destinos turísticos de la zona andina, donde además se espera la caída de agua.
En Neuquén, Cipolletti y General Roca, la jornada comenzó con un rigor térmico notable. La mínima se ubicó en los 5°C, obligando a usar abrigo pesado desde las primeras horas.
La máxima alcanzará los 20°C durante la tarde, ofreciendo un ambiente templado antes del atardecer. Además, se esperan velocidades constantes del sector oeste, con ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h. Los peores horarios se concentrarán durante la mañana y la noche.
Bariloche: riesgo de lluvias y ráfagas de 69 km/h este jueves
En la ciudad rionegrina, el cielo permanecerá predominantemente nublado y el ambiente será marcadamente fresco.
- Temperaturas: una máxima de apenas 10°C y una mínima de 6°C.
- Precipitaciones: existe una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40%, especialmente durante la mañana y la noche.
- Viento extremo: es la zona más afectada, con ráfagas que podrían trepar hasta los 69 km/h, lo que requiere precaución en la vía pública.
San Martín de los Andes: jueves gris y ventoso
La localidad neuquina no escapa a la inestabilidad y mantendrá un cielo cubierto durante todo el día.
- Rango térmico: la temperatura oscilará entre los 5°C y los 11°C.
- Impacto del viento: se esperan ráfagas de entre 51 y 59 km/h. Al igual que en el resto de la región, el viento se sentirá con más fuerza en el inicio y el cierre de la jornada.
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