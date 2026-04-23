Ráfagas de más de 60 km/h y lluvias en la cordillera de Neuquén y Río Negro: qué dice el pronóstico para el Alto Valle

La región transita un jueves 23 de abril marcado por la inestabilidad climática. Según el reporte actualizado del SMN, el viento será el gran protagonista de la jornada, afectando tanto a las ciudades del valle como a los destinos turísticos de la zona andina, donde además se espera la caída de agua.

En Neuquén, Cipolletti y General Roca, la jornada comenzó con un rigor térmico notable. La mínima se ubicó en los 5°C, obligando a usar abrigo pesado desde las primeras horas.

La máxima alcanzará los 20°C durante la tarde, ofreciendo un ambiente templado antes del atardecer. Además, se esperan velocidades constantes del sector oeste, con ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h. Los peores horarios se concentrarán durante la mañana y la noche.

Bariloche: riesgo de lluvias y ráfagas de 69 km/h este jueves

En la ciudad rionegrina, el cielo permanecerá predominantemente nublado y el ambiente será marcadamente fresco.

Temperaturas: una máxima de apenas 10°C y una mínima de 6°C .

una máxima de apenas y una mínima de . Precipitaciones: existe una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40% , especialmente durante la mañana y la noche.

existe una probabilidad de , especialmente durante la mañana y la noche. Viento extremo: es la zona más afectada, con ráfagas que podrían trepar hasta los 69 km/h, lo que requiere precaución en la vía pública.

San Martín de los Andes: jueves gris y ventoso

La localidad neuquina no escapa a la inestabilidad y mantendrá un cielo cubierto durante todo el día.