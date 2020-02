Ailén Lascano logró el "1" en el Campeonato Internacional de Aguas Heladas

Este fin de semana se realizó la última fecha de la Copa del Mundo de Aguas Heladas IISA ( International Ice Swimming Association) en la localidad inglesa de Cheltenham, donde Ailén Lascano Micaz se adjudicó el certamen en los 500 metros.

Con una temperatura del agua de 6 grados, la nadadora viedmense participó de la última fecha en las distancias más largas de la natación de aguas heladas, además de los 500 metros también lo hizo en 1 kilómetro.

El triunfo ocurrió en la distancia de 500 metros, al lograr el segundo puesto en esta fecha para que los números anteriores ratifiquen la primera posición en el ranking general de la temporada 2019-2020 en esa distancia en la categoría de 25 a 29 años.

En la distancia de 1 kilómetro fue tercera y quedó a sólo cinco puntos de ingresar al podio por el tercer puesto en el ranking general.

En diálogo con RÍO NEGRO expresó su felicidad y su orgullo de haber logrado este resultado. "Desde Viedma llegar a competir en este deporte tan extremo y poner a Argentina y Río Negro en esta posición me llena el corazón de felicidad y esto no hubiera sido posible sin la ayuda de muchas personas", afirmó Lascano.

También agradeció "a todos los que me ayudaron a hacer esto posible. Y cada mensajito de apoyo que he recibido se sintió y me dio fuerzas para ir un poquito más lejos".

El agobio de las competencias la dejó exhausta en este último tiempo, pero que la felicidad es plena. "Así cómo estoy feliz estoy de cansada", se ríe y afirma que "se termina uno de los campeonatos pero todavía me queda pelear otro. No estoy segura si será posible ir porque todavía me queda lo monetario por resolver pero voy a hacer todo el esfuerzo para hacerlo realidad ".

El próximo compromiso que tendrá por delante la nadadora de la capital rionegrina, será en el cierre del campeonato de natación de invierno IWSA (Internacional Winter Swimming Association), sobre distancias más cortas, que se realizará el próximo 25 de marzo en Petrozavodsk, Rusia.