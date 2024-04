Victoria Vanucci habló sobre Javier Milei: «Tenemos muchas cosas en común»

Cuándo Milei recibió la distinción de «Embajador de la luz» por parte de la organización judía Jabad Lubavitch comenzaron los rumores de romance entre Vanucci y el presidente. Se hizo una cena, y el periodista Augusto Tartúfoli en Socios del espectáculo (El Trece) aseguró que «Vannucci había estado presente en ese lugar junto a Javier».

La expareja de Matías Garfunke aclaró en el programa A la tarde (América TV) cuál es el único vínculo que tiene con el libertario: «Sé que se me está vinculando con el presidente de la Nación, el señor Javier Milei, el cual tengo absoluto respeto. Respeto a la figura presidencial, respeto a mi país, a mi gente».

«Quiero que sepan que si bien tenemos muchas cosas en común, compartimos el amor por el judaísmo, compartimos rabino, que de hecho le mando un fuerte abrazo, el cual tanto me ha dado, tanto me ha enseñado, tanto me continúan enseñando día a día», continuó.

Según el portal Exitoina, Victoria aclaró que la única parte cierta de toda la información que se dio es que: «Estaba invitada a esta famosa cena en la cual no pude asistir. Estaba invitada con mis dos hijos». Y desmintió los rumores de romance con el presidente: «Me parece que es un buen momento para aclarar que no tengo ningún tipo de relación amorosa».

«En algún punto se puede llegar a sentir como un halago, que la comunidad judía, que es mi comunidad, me vea con estos buenos ojos después de tantos años de trabajo, de introspección interna. Agradezco eso. Como también quiero decir que no tengo sed de poder, sed de política. Me prometí a mi misma no hablar de política. Lo único que deseo es que a mi país y a mi gente le vaya bien, tengo a mi familia ahí también», insistió.

«No hay ningún tipo de lazo amoroso, es lo que necesitamos aclarar en este mensaje», remarcó.

Además, se definió como persona y mencionó todas las coincidencias que tiene con Milei: «Amo quien soy hoy, no tengo sed de poder, de poder ser primera dama. Compartimos el amor por el judaísmo, por la tierra israelí, compartimos muchas cosas, pero no nos conocemos personalmente. Espero que con este video podamos aclararlo, lo más importante de este mensaje es ‘no se preocupen, no voy a ser primera dama'».

«Tengo mis propias metas. Continuar con mi trabajo acá en Estados Unidos y por supuesto, desearle lo mejor a mi país. Argentina, los amo. Mucha suerte al señor Javier Milei y ojalá que todo salga bien, y lo deseo de corazón», finalizó Victoria Vannucci.

Tras el calvario con Matías Garfunkel, Victoria Vannucci quiere rehacer su vida

Victoria Vannucci contó el calvario que vivió los últimos días, luego del pedido de divorcio que le hizo a su marido Matías Garfunkel. Relató el duro momento que atravesó en Intrusos, el programa de América TV.

«No tengo ganas de debatir cosas con él. Aprendí a ser feliz de vuelta. Pedí el divorcio hace dos semanas y entonces se dispararon millones de cosas. Traté de evitarlo pero tengo 41 años y quiero estar libre. Eso pedí», dijo la exmodelo en el ciclo televisivo.

«Una vez firmado el divorcio empezaron los problemas, cuando se arrepintió de firmarlo. Mi ex es bipolar», reveló Vannucci sobre Garfunkel, angustiada por la situación.

«Sufrí violencia psicológica por supuesto, de agarrar y ponerte en una esquina donde no puedas salir, siempre era un trofeo. Ahí le pegué un cachetazo para tratar de salir y encerrarme en el baño. Y ahí el llama al 911 para decir que yo le pegué una cachetada y luego vino la policía», recordó la exmodelo.

Victoria Vannucci viene de días muy complejos. Matías Garfunkel, su expareja, la había alejado de sus hijos y hasta se dijo que podría quitarle la tenencia. Sin embargo, en las últimas horas pudo recuperar el contacto con sus hijos y subió un video entre lágrimas contando lo sucedido.