Alberto Fernández: "Hay que sacar a dios de Buenos Aires"

Fernández, ayer, con gobernadores en Mendoza.

Impensado unos meses atrás, Alberto Fernández consiguió reunir ayer en Mendoza a una docena de gobernadores en ejercicio y electos del peronismo en apoyo a candidata a gobernadora de La Cámpora, Anabel Fernández Sagasti. Milagros que produce la unidad del peronismo en el umbral de volver al poder.

La movida del candidato del Frente de Todos apunta a las elecciones del domingo en Mendoza, donde Fernández Sagasti enfrentará al radical Rodolfo Suárez, candidato de gobernador Alfredo Cornejo, que no puede reelegir.

Fernández presentó el proyecto “Democracia Federal para avanzar en la integración del país” y anunció que la primera medida que tomará durante su gobierno será la política de descentralización de la administración pública nacional, que “garantizará la presencia mensual del gabinete nacional en todo el país”.

En ese contexto, reveló que piensa en un gabinete federal para "sacar a dios de Buenos Aires" y que "atienda en todo el país".

"Lo que yo aprendí en la Jefatura de Gabinete es que la Argentina dice ser un país federal que en verdad no lo es. Si no cambiamos la estructura de desarrollo, no vamos a ser nunca otra Argentina", aseguró el candidato.

"Me encontré con una idea, que hace algunos años esbozó un querido amigo que ya no está, José Manuel De la Sota, que la Argentina tenga una Capital Federal que es la Ciudad de Buenos Aires, pero que tenga capitales alternas, que lo obligue al gobierno a salir de Buenos Aires y conocer lo que pasa en el interior del país", propuso Fernández.

"Crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina y obligar al gobierno nacional a trasladarse una vez por mes ahí, y escuchar 'in situ' los problemas. Porque una cosa es ver estadísticas y otra es ver y escuchar a la gente, porque uno puede entender verdaderamente la dimensión del conflicto", sostuvo.

Participaron los gobernadores Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Mariano Arcioni (Chubut) y Juan Manzur (Tucumán). Estuvieron el gobernador electo de Misiones, Oscar Herrera Ahuad y los candidatos a gobernador Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Axel Kicillof (Buenos Aires), entre otros