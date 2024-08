Viaja con sus tres perros, dejó el motorhome abierto y al volver de caminar lo esperaba la sorpresa más linda

Desde que decidió recorrer la Argentina en un motorhome con sus tres perros a partir del 15 de marzo, Guido Rodríguez elige rutas y caminos que lo lleven junto a sus compañeros de aventuras rumbo a sus pueblos preferidos, los de alrededor de mil habitantes. Y cada nueva experiencia le demuestra que es un acierto: tienen magia, son cálidos, las puertas se abren para invitar, la bici se deja apoyada en una pared, los autos quedan en marcha al bajar al cajero y tantos otros detalles que en Buenos Aires no se consiguen y que lo asombran a cada paso. La última fue escala fue Telén, al oeste de La Pampa. Salió a caminar con Timón, Pumba y Barú, que lo acompañaron moviendo la cola, contentos de salir a correr esa mañana de invierno soleada, linda. Dejó abierto el vehículo para que se ventilara. Cuando volvió, encontró un regalo que lo emocionó.

Telén, el encanto de un pequeño pueblo al oeste de La Pampa

Telén está al oeste de La Pampa, a 40 kilómetros del límite con San Luis. Tiene 1582 habitantes. Guido lo sabe porque lo recorrió para filmar las imágenes de ese hermoso video que publicó el domingo pasado en Youtube y se enteró del dato preciso que surge de un reciente censo interno. Son 1582, ni uno más ni uno menos. «Acá no se dice ‘alrededor'», comenta y se ríe.

El motorhome en el que viajan Guido y los perros cuando pasaron por El Cóndor, costa de Río Negro.

El primer sueño de Guido era ser futbolista profesional, pero pese a que jugó como enganche en la reserva de Tigre y la de All Boys y también brilló en la Selección Nacional de fútbol playa, no logró firmar el contrato para la primera. Ya por entonces tenía otro sueño: viajaba cada vez que podía y con el tiempo salió cada vez más a la ruta. Adoptó a los perros en tres refugios diferentes y ahora, a los 31, se embarcó en esta maravillosa travesía con los tres en su Proyecto Argentina.

“Fuimos haciendo adaptaciones de viajes: primero viajé con uno, después con otro, después con dos, después con dos distintos, hasta viajar con los tres en varias oportunidades”, relata.

Compañeros de aventuras: Pumba, pura energía, Barú, el eterno cachorrón y Timón, el más grande y el gran amigo de Guido. «Ellos son los verdaderos influencers», dice él con una sonrisa.



¿Y cuál es la personalidad de cada uno? “Timón, con 8 años, es el más grande. Es miedoso (ya no tanto), lo adopté con un año. Es mi gran amigo y un gran amante de la comida. Pumba tiene seis años y una energía infinita. Juega, corre, ladra, se tira al agua. Hace todas. Barú tiene 3 años, es el eterno cachorrón. Amigo de los humanos y siempre está feliz buscando jugar con algo o alguien”, agrega.

Cómo se financia para viajar

Cuando empezó a publicar sus viajes en las redes, la repercusión fue cada vez mayor y así llegaron miles de seguidores, de pulgares levantados y lde corazoncitos. Supo entonces que había encontrado una oportunidad para financiar lo que le apasiona hacer: viajar.

Es la pregunta del millón, la que todos los que buscan animarse le hacen a los que ya se decidieron y viven de viaje. En el caso de Guido, esta es la manera que encontró: “Principalmente me financio con publicidad de distintas marcas en redes sociales (Instagram sobre todo) y también monetizo en Youtube”, explica.



“Las redes sociales son una de las tantas herramientas para financiarte. Cualquier trabajo remoto te permite vivir viajando. Lo importante es tener una PC y conseguir internet. Hay cientos de trabajos en esa modalidad. Y más desde 2020 con la pandemia”, afirma.

“Hay que entender que los que viven viajando no viajan como la gente cuando se va de vacaciones. En general, es más caro vivir en una ciudad pagando alquiler, luz, agua, entre otras cosas, que vivir y viajar en casa rodante que no pagás hospedajes ni servicios”, agrega.



“Y viajando lento es muy bajo el gasto en nafta. Además, si vivís viajando no estás apurado, no vivís corriendo. Yo creo que los mayores problemas o riesgos no son económicos a la hora de decidir viajar sin fecha de vuelta”, explica.

Y aquí está en el camino con su Proyecto Argentina, que lo ha llevado a deslumbrarse con la Patagonia y su gente, con el Camino de la Costa y las playas de Río Negro y su apasionante Línea Sur, con las chacras de los valles, sus manzanas y peras, sus bodegas, con los pueblos y ciudades de Neuquén.

Hasta llegar a La Pampa. Y volver a sorprenderse. Esta vez, con Telén, sus campos cercanos, su parque acuático que atrae a tantos visitantes en el verano, sus plazas, el Parque Saludable Favaloro y su sorprendente estructura de juegos y canchas, sus caldenes.

Una sorpresa en el motorhome abierto

Cuando volvió de caminar con Timón, Pumba y Barú, Diego pensó que tal vez no había hecho bien en dejar el motorhome abierto, por más ventilación que necesitara. Después de todo, la ruta estaba ahí nomás, alguien se podía tentar.

Y fue eso lo que pasó, alguien se tentó. Fue Diego, que llegó hace 10 años a Telén y difícil que se vaya, que se gana la vida con un polirubro y que esa mañana había pasado a llevar un regalo.

Como no había nadie y estaba la puerta abierta, se lo dejó adentro.

Y al volver, Guido lo encontró: había paquetes de yerba, de galletitas, de conservas, entre varios productos.

«Estas cosas solo pasan en los pueblos», dijo Guido. Se lo notaba emocionado. Le agradeció a Diego y se preparó para partir. «Una de las pequeñas que se van dando en el viaje», agregó. Y se fue feliz.

Así es el motorhome

Aquí trabaja y edita en el motorhome.

«Es un vehículo utilitario (Citreon Jumper) transformado en motorhome. Lo fui adaptando en distintas etapas -cuenta-. Ahora está bastante eficiente e independiente, sin embargo en un futuro creería conveniente ir por algo más grande para mayor comodidad. Cuando llego a un pueblo, a veces piensan que soy una camioneta de castración de mascotas o de algún vivero, porque la camioneta está pintada con plantas y mis perros. Y muchos se acercan para contarme que su sueño es viajar en motorhome por Argentina».

Aquel partido a cancha llena en Racing

¿Qué pasó con el fútbol? Así lo cuenta: «¿Cuándo dejé? El fútbol me dejó a mí… Hice inferiores en Tigre y en All Boys, hasta jugar en Reserva (una categoría antes de Primera), pero no pude firmar contrato profesional para jugar en Primera. Es decir que a los 21 años ya dejé de jugar al fútbol en clubes.

Uno de los recuerdos más lindos fue haber jugado para la reserva de All Boys en cancha de Racing, a estadio lleno, antes del partido de Primera. Y el recuerdo reciente más lindo de todos fue haber jugado una Eliminatoria Sudamericana con la Selección Argentina de Fútbol Playa (año 2017).

«Soy zurdo, juego de delantero o enganche, rápido, gambeteador y buena pegada, por si me quieren volver a llamar de algún club», dice y se despide con una carcajada.

Podés seguir sus aventuras y ver más fotos y videos en gui10road