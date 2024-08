Pensiones No Contributivas con aumentos: cuánto cobro en septiembre 2024

Al igual que otras prestaciones de ANSES, las Pensiones No Contributivas (PNC) registrarán un aumento en los haberes de septiembre 2024. Además, los beneficiarios estiman que se pagará también el bono de 70 mil pesos que viene liquidándose desde meses anteriores. Entonces, estos serán los montos que deben cobrarse este mes.

ANSES: Cuánto cobro por la Pensión No Contributiva (PNC) durante septiembre 2024

Según un cálculo estimado, basado en el último porcentaje del Índice de Precios (IPC) de INDEC, los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 4%, correspondiente a la inflación de julio, lo que impactará directamente en los haberes de septiembre 2024, es decir prácticamente dos meses después de los incrementos en los precios.

Entonces, así quedará la actualización de las Pensiones No Contributivas (PNC) de septiembre 2024:

* Pensiones No contributivas (PNC) por invalidez y vejez, personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C: $164.178 + el bono de $70.000 = $234.178.

* Pensiones no contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $234.540 + bono de $70.000

= $304.540.

* Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): $187.632 + bono de $70.000= $257.632.

Cabe tener en cuenta que, por el momento, no se confirmó la entrega del bono mensual de ANSES para septiembre 2024 como en períodos anteriores. Sin embargo, se estima que el gobierno nacional lo anunciará en los próximos días.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES en septiembre 2024

El calendario de pagos de ANSES establece estas fechas para las Pensiones No Contributivas (PNC) de septiembre 2024:

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 9 de septiembre 2024.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 10 de septiembre 2024.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 11 de septiembre 2024.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 12 de septiembre 2024.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 13 de septiembre 2024.