Alberto Fernández ratificó que podría subir las retenciones y el campo se prepara para resistir

El presidente Alberto Fernández planteó hoy la posibilidad de "subir las retenciones o poner cupos" a la exportación de productos alimenticios para evitar, según su argumentación, que se traslade al consumidor el aumento de su precio internacional y, así, "garantizarle a los argentinos que tengan la comida que necesitan a precios razonables".

“Si avanzan con esto, es muy probable que haya conflicto”, dijo el presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni.

“Necesitamos otra brújula, sinceramente no se entiende la situación. Por un lado se necesita ingreso de divisas, y eso lo asocian a los precios en góndola, pero nosotros no somos fijadores de precios. Y cerrando las exportaciones no van a tener divisas”, dijo Achetoni, quien adelantó que seguramente la Mesa de Enlace de las Entidades Agropecuarias se reunirá en forma virtual en las próximas horas para evaluar la situación y eventuales respuestas en caso de que el gobierno aplique alguna de las medidas mencionadas por el presidente.

Fernández manifestó que no está "contra el campo" sino enfocado en una recuperación del salario "en términos reales" después de una pérdida que, en los últimos cuatro años, "fue del 20 por ciento".

Para alcanzar este objetivo el Gobierno terminará de definir mañana una agenda de encuentros con dirigentes sindicales y empresarios, de modo de llegar antes de fin de mes a un principio de acuerdo sobre la pauta salarial que, se busca, esté unos puntos por sobre la inflación proyectada para 2021 que, según el Presupuesto, será del 29%.

"Lo que tienen que entender los productores es que los pastos no están dolarizados. La producción del maíz no está dolarizada. No pueden trasladar a la mesa de los argentinos los precios internacionales porque no producen a precios internacionales", señaló el Presidente, en una entrevista publicada hoy por Página/12.

"Yo le he dicho al ministro de Agricultura (Luis Basterra) que todo tiene un punto límite. Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo", agregó Fernández.

Para ejemplificar su argumento se refirió el caso de la carne, al señalar que hasta hace poco China "solo importaba carne envasada y había un número limitado de frigoríficos que tenían capacidad de exportar", pero que "ahora decidió importar carne con hueso, medias reses", lo cual afectó el precio de góndola de cortes como el asado, por ejemplo.

"El productor de carne tiene la posibilidad de vendérsela al carnicero o vendérsela a China a un precio enorme. Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales. Ellos no producen en dólares", afirmó el Presidente.

Ante este escenario, dejó en claro que "el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan".

"Estoy a favor de garantizarle a los argentinos que tengan la comida que necesitan a precios razonables", sentenció.

En esa línea, remarcó la importancia de que el salario real pueda recuperarse este año.

Otra respuesta a al presidente llegó desde Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), quien fue más contundente aún. “Siguen sin entender la situación. Ellos entienden -dijo, en referencia al Gobierno- que nosotros somos formadores de precios. Primero, no lo somos. Y segundo, la participación que tiene el producto primario en el producto final es muy baja. El paquete impositivo y los demás segmentos tienen una influencia mucho mayor. ¿Por qué están tan convencidos de que manejando el eslabón primario van a manejar los precios? Es un error garrafal, pero no lo quieren entender. Y ahí es donde pensamos que hay una cuestión ideológica en contra del campo”, dijo Chemes.

Achetoni también señaló que el gobierno está motivado por razones ideológicas para enfrentarse con el campo y culparlo de la inflación. “Tal vez piensen que en un año electoral les dé más notoriedad y posicionamiento estar en contra del campo, pero el campo aportaba el 60% de las divisas y en 2020 aportamos el 70%”, señaló.