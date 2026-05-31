Necrológicas de hoy, domingo 31 de mayo de 2026

LA SALA, JULIO CESAR Falleció en Gral. Roca a los 82 años. Sus hijos: Maximiliano y Marco. Sus hijas políticas. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para ser cremados hoy a las 9 en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Lasala, Julio Franco Ferraris y su familia participan el fallecimiento de un gran amigo de tantos años. Acompañando a su familia en esta triste pérdida.