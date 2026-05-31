Necrológicas de hoy, domingo 31 de mayo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, domingo 31 de mayo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
LA SALA, JULIO CESAR
Falleció en Gral. Roca a los 82 años. Sus hijos: Maximiliano y Marco. Sus hijas políticas. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para ser cremados hoy a las 9 en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Lasala, Julio
Franco Ferraris y su familia participan el fallecimiento de un gran amigo de tantos años. Acompañando a su familia en esta triste pérdida.
La Sala, Julio
Los vecinos y propietarios del Consorcio del Edificio Roca participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a su familia y seres queridos en este doloroso momento.Rogamos una oración en su memoria y elevamos nuestras condolencias por su pérdida.
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