ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Necrológicas de hoy, domingo 31 de mayo de 2026

Las necrológicas del día de hoy, domingo 31 de mayo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

LA SALA, JULIO CESAR

Falleció en Gral. Roca a los 82 años. Sus hijos: Maximiliano y Marco. Sus hijas políticas. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para ser cremados hoy a las 9 en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Lasala, Julio

Franco Ferraris y su familia participan el fallecimiento de un gran amigo de tantos años. Acompañando a su familia en esta triste pérdida.

La Sala, Julio

Los vecinos y propietarios del Consorcio del Edificio Roca participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a su familia y seres queridos en este doloroso momento.Rogamos una oración en su memoria y elevamos nuestras condolencias por su pérdida.

Ver obituarios de hoy o días anteriores

Temas

Necrológicas

Neuquén

Río Negro

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén