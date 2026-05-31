La Gran Avenida “mejorará un 100% el ingreso a Neuquén”, destacó Gaido: cómo será el tránsito por los viaductos

El ingreso a Neuquén no tendrá cruces a nivel.

El intendente Mariano Gaido resaltó que “la obra mejora al 100% el ingreso a Neuquén”, aportando la fluidez y rapidez que demanda uno de los sectores de mayor tránsito vehicular de la provincia, y, a la vez, protegiendo a la ciudad de las históricas inundaciones que sufrió.

La planificación de las tareas contempla un plazo estimado de un año, aunque el jefe comunal señaló que la prioridad es acortar esos tiempos para mitigar el impacto vial en el día a día de los vecinos.

Con este objetivo, se estructuró un cronograma de ejecución por etapas y se dispusieron medidas operativas orientadas a habilitar de forma progresiva cada uno de los sectores de la Gran Avenida a medida que queden finalizados.

Los trabajos técnicos que avanzan en la zona del puente carretero son la construcción de un viaducto y la reconfiguración integral de los carriles, una obra de infraestructura estratégica pensada para eliminar los históricos congestionamientos y demoras en el acceso este.

Separación de flujos viales y diseño en altura

La clave técnica de la transformación radica en la separación de los flujos vehiculares mediante niveles diferenciados.

Quienes viajen desde Cipolletti para ingresar a la capital neuquina lo harán de manera elevada por el viaducto en construcción.

Del mismo modo, quienes salgan de Neuquén con destino a la provincia de Río Negro utilizarán esta estructura en altura.

Este diseño en desnivel suprimirá las antiguas y complejas rotondas a nivel, permitiendo habilitar cruces directos y seguros para calles como Alderete y Obrero Argentino, las dos principales que llegan a esa zona.

Distribución de carriles y conectividad peatonal

Así se resuelven de manera definitiva los inconvenientes de circulación que se registran en ese nodo vial.

Respecto a la organización de las calzadas en el sector del viaducto, el esquema prevé un perfil de carriles específicos.

Los dos carriles centrales se elevarán para dar continuidad a la estructura del viaducto.

Los tres carriles externos de la derecha funcionarán a nivel y ya se encuentran terminados en ese tramo, sirviendo actualmente para canalizar el tránsito directo hacia el puente.

Integración urbana y espacios recreativos

En el ingreso a la ciudad, la traza continuará una lógica similar: tras cruzar el puente carretero se circulará hacia la izquierda mediante una curva para subir al viaducto, mientras que hacia la derecha se mantendrá la opción de salida para ingresar a Alderete o continuar hacia la calle Primeros Pobladores.

Más allá de los objetivos estrictamente viales y de infraestructura hidráulica, la reconfiguración de la traza promete integrar de manera profunda a los peatones y ciclistas.

En la zona de confluencia con los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti —donde se delimita el espacio del viaducto— se proyecta la construcción de una gran plaza que funcionará como un punto de encuentro vecinal.

Este sector incorporará amplias veredas, nuevo mobiliario urbano y áreas recreativas especialmente diseñadas para que el espacio público sea un lugar habitable y amigable.

Financiamiento autónomo y frentes de obra simultáneos

Se incorporará un circuito sustentable y deportivo que incluirá modernas pérgolas de descanso, sectores de juegos para los más chicos y la construcción de un skatepark.

Para cruzar la ruta del sur al norte no será necesario ir hasta la rotonda de Cipolletti.

Con estas intervenciones, la Municipalidad busca asegurar que la transformación de la arteria no solo optimice los tiempos de traslado, sino que además le devuelva valor paisajístico a los barrios frentistas.

El jefe comunal también remarcó el orgullo de poder llevar a cabo la megaobra más importante de la historia de la ciudad “a la neuquina”, trabajando las 24 horas para acelerar los tiempos de finalización, con empresas y trabajadores locales.

La ejecución de estos trabajos se financia enteramente con el superávit y las cuentas ordenadas del municipio, sin recurrir a ningún tipo de endeudamiento externo.

Planificación operativa en colectoras y asfalto

En simultáneo al desarrollo de la infraestructura vial elevada, el municipio mantiene activos otros frentes de obra en distintos sectores de la traza.

El último tramo de trabajo que comenzó es el comprendido entre las calles Paimún y Linares, con la delimitación de tres zonas específicas para avanzar con tareas operativas.

En estos puntos se completan los cercos de seguridad y se iniciaron las demoliciones correspondientes sin interrumpir los cruces perpendiculares existentes.

La circulación longitudinal en todo este sector se realiza de manera uniforme por las colectoras desde la calle Gatica hasta el sector final de los puentes.

Infraestructura pluvial y detalles técnicos finales

El plan de trabajo establece que las colectoras se integrarán a la Gran Avenida según los sectores, con los nuevos carriles, estacionamiento, bicisendas, espacios verdes y veredas ampliadas, una vez que el tránsito sea trasladado de manera definitiva a la avenida.

En el sector que va de Gatica a Linares, los equipos técnicos avanzaron con la colocación de dos bases negras de 4 centímetros de espesor cada una.

Sobre esta estructura asfáltica se aplicará la carpeta definitiva de concreto asfáltico con asfalto modificado, un material de alta prestación utilizado en autopistas que otorga mayor durabilidad.

La finalización de las bases negras y la instalación de la semaforización permitirán habilitar las calzadas principales para iniciar las obras del sistema pluvial longitudinal, que contempla la colocación de cañerías subterráneas de hasta 1,20 metros de diámetro.

Resumen técnico y participación ciudadana