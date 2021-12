Ambiente autorizó a Equinor a explorar el offshore en la costa bonaerense

Tras un verdadero periplo que se extendió por casi dos años, el gobierno nacional autorizó finalmente a la empresa Equinor a realizar los estudios de exploración sísmica de tres áreas offshore, ubicadas frente a las costas bonaerenses. En uno de esos bloques, la firma noruega es socia de Shell e YPF y buscarán realizar el año que viene un primer pozo.

La autorización para la realización de los estudios de sísmica 2D, 3D y 4D fue dada el último día hábil del 2021, el 30 de diciembre, por medio de la Resolución 436/21 que lleva la firma del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié.

Los bloques en los que se podrán realizar los estudios para analizar la presencia de hidrocarburos en el lecho marino corresponden a la Cuenca Argentina Norte.

En concreto se trata de los bloques CAN 108, CAN 114 y CAN 100. En todos los casos la empresa operadora será Equinor y por eso presentó el pedido de autorización allá por febrero del 2020, pero en los bloques CAN 114 es socia al 50% con YPF y en CAN 100 tiene una participación del 35% al igual que YPF, mientras que el 30% restante lo posee Shell.

En junio la autorización del estudio de impacto ambiental para realizar la exploración sísmica de estos bloques fue llevada a una audiencia pública convocada por la secretaría de Cambio Climático en la que hubo más de 300 participantes.

En ese debate la posición de grupos pesqueros y asociaciones ambientalistas fue fuerte y llevó a que a fines de septiembre el ministerio de Ambiente suspendiera los plazos para definir la aprobación o rechazo del estudio de impacto ambiental debatido.

Esa medida, fijada por la Resolución 16/21 firmada por el secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Rodrigo Rodríguez Tornquist, no solo representó un freno para los bloques offshore que Equinor llevó a la audiencia, sino también para los 18 bloques offshore que fueron concesionados para la exploración en la Ronda 1 realizada por el gobierno nacional en 2019.

De acuerdo a la Resolución 436/21 de Ambiente, Equinor y sus socios podrán realizar la exploración sísmica de los bloques realizando un “estricto cumplimiento de los términos del Plan de Gestión Ambiental”.

Además “deberá presentar un informe final de monitoreo de fauna marina y mitigación, ante la dirección nacional de Evaluación Ambiental”. Recayendo el control y la fiscalización del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental en la secretaría de Energía de la Nación que conduce Darío Martínez.

Los trabajos de exploración sísmica se realizan por medio de barcos equipados con equipos que emiten señales acústicas que son traducidas en las imágenes 2D, 3D y 4D. A partir de esa información, las empresas esperan tomar más conocimiento de los hidrocarburos que existan en la zona, ya que la costa argentina es una de la menos exploradas del mundo.

Las empresas comprometieron una inversión de 724 millones de dólares en la exploración de los 18 bloques offshore.

Días atrás, el CEO de YPF, Sergio Affronti, reveló en una entrevista con este medio que esperan poder realizar antes de fines del 2022 el primer pozo offshore en el área CAN 100, emplazada a unos 300 kilómetros mar adentro de la costa de Mar del Plata.

Affronti contó que el objetivo que tienen junto a sus socios, Equinor y Shell, es la búsqueda de petróleo, dado que estiman que es posible que en esa zona se encuentre una continuidad del pre salt que hay en Brasil, una formación rica en petróleo que en las costas del vecino país se estima que alberga más de 50.000 millones de barriles de petróleo.

Para Affronti, de confirmarse esa presencia, se estaría ante un “game changer”, un descubrimiento que cambiaría el escenario de los hidrocarburos de Argentina.

Los pasos que siguen

Con la autorización dada este jueves los tres bloques que Equinor llevó a la audiencia pública podrán avanzar finalmente con los estudios sísmicos que debían realizar como paso uno luego de la concesión dada en 2019.

Las empresas titulares de los otros bloques concesionados en la Ronda 1, deberán ahora llevar sus estudios de impacto ambiental previos a otra audiencia pública, para conseguir la misma autorización, un paso que desde la industria energética se cree que será más sencillo dado que estos tres bloques que ya fueron a audiencia pública son los que tenían una mayor oposición de parte de grupos pesqueros y ambientalistas por su ubicación.

En tanto que en el caso del bloque CAN 100, en donde YPF espera realizar el primer pozo, las firmas deberán solicitar una segunda audiencia pública una vez finalizado los estudios sísmicos, en la que se debatirá puntualmente la autorización de ese primer pozo de la Cuenca Argentina, ya que en el país hay desde hace décadas desarrollos offshore en funcionamiento pero en la Cuenca Marina Austral (AUS).