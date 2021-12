YPF quiere perforar un pozo offshore el año que viene

Si bien el grueso de los cañones de YPF se dirigirá el año que viene hacia Vaca Muerta, la petrolera de mayoría nacional también tiene en carpeta un ambicioso proyecto para realizar a fines del año que viene, que es la perforación del primer pozo offshore del bloque CAN 100, ubicado frente a las costas de Mar del Plata.

Así lo confirmó a Energía On, el CEO de YPF, Sergio Affronti, quien detalló que “podría ser un game changer para Argentina”, un desarrollo que marque un cambio en el escenario energético.

El bloque en cuestión no es solo de YPF, se trata de un alianza entre la petrolera de mayoría estatal que posee el 35% del activo, la firma noruega Equinor con otro 35% y la operación del área, y la angloholandesa Shell con el 30% restante.

“Estamos viendo si hacia finales del año próximo se puede perforar”, aseguró Affronti y detalló que se trata de un proyecto que “es de muy largo plazo, pero que estas dos compañías, que prácticamente no están haciendo exploración en lo que se llama exploración de frontera del offshore, quieran desarrollar estos proyectos es porque le ven mucho potencial”.

El CEO de YPF explicó que a diferencia de las plataformas offshore que operan hace décadas en el país, en Tierra del Fuego, en este caso el hidrocarburo que se espera obtener no es gas sino petróleo.

En números 15.000 kilómetros cuadrados tiene el bloque CAN 100. Es el área más grande de la Cuenca Argentina Norte.

En la industria hidrocarburífera son muchos los que consideran que es posible que la Cuenca Argentina Norte (CAN) que va desde el límite con Uruguay y hasta la zona de Bahía Blanca, cuente con reservorios de petróleo similares al pre salt que se ha detectado en Brasil, en donde se estima que podría albergar hasta 50.000 millones de barriles, y también en la costas africanas de Angola, en el extremo opuesto del océano Atlántico.

Affronti contó que esta búsqueda de los hidrocarburos bajo el mar “no compite con los otros desarrollos que estamos haciendo. Nuestra story line pasa por Vaca Muerta, no solo para YPF sino para Argentina como energía, y tenemos que focalizarnos ahí, pero también vamos a hacer una apuesta hacia finales del año próximo si es que se nos autoriza a perforar el pozo”.

En ese sentido, el CEO de la petrolera explicó que el pozo que se busca perforar “está a 300 kilómetros aguas adentro, entre las costas de Mar del Plata y Bahía Blanca”.

El área CAN 100 se ubica entre las costas de Mar del Plata y Necochea.

Días atrás la titular de Equinor Argentina, Nidia Álvarez Crogh, aseguró a Energía On los planes que la compañía tiene para el año que viene entre los que además del desarrollo de las áreas de Vaca Muerta que comparte con YPF, también destacó la exploración offshore.

“Desde el punto de vista de Equinor y su portafolio en Argentina, tenemos planeado hacer trabajos offshore y estamos en conversaciones con YPF, nuestro socio, y con Shell para definir y concretar esos planes”, indicó Álvarez Crogh.

Es que Affronti explicó que antes de poder avanzar en la realización de este primer pozo del bloque CAN 100 será necesario sortear una serie de autorizaciones.

A audiencia pública

El CEO de YPF explicó que el proceso de autorización de este primer pozo “va a ir a audiencia pública, por eso primero tiene que salir -la resolución de- la audiencia pública por una sísmica en la zona que está pendiente que el ministerio de Ambiente y la secretaría de Energía den autorización para hacerlo y esto iría a la cola”.

Es decir, que el primer paso es la definición de la audiencia pública que se realizó el junio de este año por la exploración sísmica no solo de este bloque sino también de los linderos CAN 114 y CAN 108, tramitada a través de Equinor.

“Si se aprueba eso, esto también iría a audiencia pública, y luego, si se aprueba, se tomaría la decisión de inversión”, explicó Affronti.

Si bien aún resta camino por transitar, en especial teniendo en cuenta que Ambiente suspendió los plazos de resolución de la audiencia pública de mediados de año, Affronti llamó la atención sobre la seriedad de esta iniciativa.

“Argentina tiene vastísimos recursos en hidrocarburos y en energías renovables, está en nosotros ver cómo los ponemos en valor y a veces no somos muy buenos en eso. Tenemos que trabajarlo como argentinos porque todas estas cosas que tenemos sin ningún mérito, podemos desarrollarlas para el país, para nuestra compañía y para la comunidad”, cerró.