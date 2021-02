Andrea Rincón contó que Dupláa y Echarri la ayudaron a recuperarse de sus adicciones

Andrea Rincón, quien lucha contra las adicciones, brindó una entrevista en la que contó cómo comenzó con el consumo.

“Arranqué de muy chica. Consumía con un novio que tenía, a los 15 años. Empezás de a poquito, estaba bueno, hablábamos… había una parte donde me adormecía y esa fragilidad que yo tenía, ya no existía. Veía las cosas de otra manera. Hasta que el otro día, estaba 10 metros bajo tierra”, recordó en Seres Libres, programa de Crónica TV que conduce Gastón Pauls.

En el camino de la recuperación, Rincón contó que mucho tuvieron que ver su hermano y su cuñada. "Cuando yo estuve mal, me llevaron a su casa a vivir con ellos. Cuando me llamaba alguien del palo’y yo decía que no, me daban premios, me daban chipá, chocolate, cosas que me gustaban. Y se emocionaban. Y estaban todo el tiempo ahí cuidándome. Mi cuñada fue la primera persona que me arropó en mi vida. Ellos me cuidaron, me sanaron con amor", señaló.

En otro tramo de la entrevista Rincón señaló que Nancy Dupláa y Pablo Echarri también la ayudaron con esa recuperación.

“Con Nancy Dupláa me pasa algo muy especial, porque siento que me dio la oportunidad en un momento muy importante. Me sentí muy valorada y cuidada con ella y con Pablo Echarri”, dijo, al recordar su participación en La Leona, serie producida por la pareja.

“Ellos tienen como una imagen de papá y mamá (...) Yo estaba en un momento heavy. Y me hicieron sentir ese amor de alguien que te hace una caricia y te hace creer que en este mundo hay una parte hostil pero también un lado bueno", añadió la actriz.

En otro tramo, Pauls le preguntó por su droga de preferencia y Andrea Rincón respondió: “La falopa, pero también el alcohol, porque había que llevarla. Porque consumía tanto, que cuando sentía que el bobo se me iba a parar, era whisky, whisky, whisky. Llegó un momento en que estaba sola, agazapada, durante días. Días en los que el mundo se detenían y yo estaba así. Rarísimo… bueno, rarísimo no, es el infierno”.

El conductor del programa también le consultó por el momento en el cual sintió que tocó fondo. “Fue antes de internarme. Mi fin y mi cometido era morirme. Lo tenía clarísimo. Pero yo sabía que si me suicidaba, tenía que ser de una manera que no parezca. Porque yo ya había tenido un intento de suicidio y como dejé a todo el mundo alrededor, dije: ‘No le puedo hacer esto a los que amo’. Pero me costaba el mundo, me costaba la vida, me costaba vivir en un mundo tan hostil”, señaló.

Por último se refirió a su actual etapa y el cambio en su vida. “Después de la recuperación tuve que aprender a vivir. Nunca había tenido una cita con un hombre sin un vino de por medio (...) Me amigué con mi lado más frágil", concluyó.

¿Tenés problemas con las drogas o el alcohol? Llamá al 141.