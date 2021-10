Añelo: el crecimiento urbano que corre al demográfico

La actual ciudad de Añelo tuvo un crecimiento demográfico desmedido en los últimos quince años. De 2000 habitantes en la localidad, hoy rondan los 8000, teniendo más de 25.000 que concurren por trabajo. Perforadoras y prestadoras de servicio, son algunas de las empresas que se asentaron en la localidad. Y con ellas, las necesidades de infraestructura y profesionales de distintos rubros.

Tal es el caso de los trabajadores de salud y docencia, que según señaló el intendente de la localidad, Milton Morales, "el requerimento de profesionales en la localidad es mucha, y la radicación de profesionales en nuestra localidad, cuesta y muchísimo". Esto se refleja, principalmente, en la cantidad de docentes que viajan para la ciudad: "nosotros tenemos casi el 95% de los docentes que viajan en la ruta de otras localidades hacia Añelo", señaló en diálogo con Vos a Diario de RN Radio.

Nicolás Ochoa, director del Hospital de la localidad, explicó que la cantidad de personas empleadas ronda los 170 y que la gran mayoría de los trabajadores tienen que ser de la zona: "intentamos que residan todos acá. Nosotros estamos de guardia 24 horas, es inviable que regresen a otra localidad. La parte profesional tratamos de que residan acá porque sino es imposible hacerse cargo del trabajo". A su vez, señaló que los profesionales que se trasladan son alrededor de 15 enfermeros y algunos médicos de guardia, "que deberían vivir en la ciudad pero como generalmente son de Chañar, van y vienen por su cuenta. A los médicos los llevamos y traemos nosotros".

Martín Reydett , miembro de la conducción de ATEN en Añelo y docente de CPEM n° 39 de la localidad, señaló que una de las grandes razones por la que docentes no viven en la zona es el costo de los alquileres: "un lugar cómodo para vivir, un monoambiente ronda los $40000 desde ahí para arriba". La situación se torna más compleja porque la ciudad no cuenta con muchas alternativas para alquilar de forma particular: "prácticamente el problema es que el 90%, 95% de los alquileres apunta a empresas, hay pocos alquileres para particulares. Generalmente también son alquileres temporarios por gente que llega a trabajar y busca conseguir un lugar", señalaron fuentes especializadas en inmobiliarios de la zona.

Los alquileres en general apuntan a las empresas, no a particulares. Foto: Archivo

Los alquileres tienden a tener costos elevados porque incluyen servicios de lavandería, servicio de blanco, limpieza y suelen estar completamente amoblados con todos los servicios. Sin embargo, estos apuntan principalmente a trabajadores que están de paso por la zona, por lo que encontrar un alquiler es tarea ardua. Reydett señaló que hay aproximadamente 145 docentes que trabajan en la localidad y estima que alrededor de 10 residen allí.

El intendente de la localidad explicó que "todavía no hemos llegado a ese punto donde la localidad pueda contener las necesidades que tienen muchas veces este tipo de profesionales". Pero que continuarán con los desarrollos urbanos para poder abastecerlas: "nosotros tenemos alrededor de 500 familias ya asentadas en loteos de la meseta y tenemos una proyección muy importante en los próximos meses: vamos a desarrollar alrededor de 300 lotes más residenciales".

Por otra parte, también están apostando a incrementar la formación terciaria/universitaria en la localidad, lo que permitiría la llegada de nuevos docentes. Con la creación del Instituto de Educación Técnico Profesional de Añelo, buscan "empezar a tener esa mano de obra calificada que todos queremos y que todos esperamos", señaló Morales. Por ejemplo, este año finaliza una tecnicatura del instituto con más de 20 egresados, según explicó la ministra de educación de Neuquén, Cristina Storioni. Por otra parte, están concretando la obra de la escuela 368, que se encuentra en un 80 % de construcción y van a avanzar con una escuela de educación técnica, "que es muy considerada en la comunidad", detalló.